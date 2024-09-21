Україна продовжила дозвіл на транзит своєю територією сирої російської нафти до Угорщини. Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит нардепа Володимира Ар’єва. Документ опублікували 21 вересня.

«Україна дала дозвіл на транзит російської нафти для угорської компанії MOL і невідомо що отримала навзаєм», – зазначив Ар’єв.

Відомо, що він поставив у запиті до МЗС такі питання:

Чи проводились консультації з угорською стороною щодо надання згоди на транзит російської нафти через територію України?

Чи погодилась українська влада надати дозвіл на транзит?

У разі якщо дозвіл було надано, то на яких умовах, і які преференції та поступки отримає Україна від Угорщини?

Нардеп пише, що у відповіді міністерство посилається на Єврокомісію і такі документи, як Енергетична Хартія та угода про Асоціацію з Євросоюзом.

«Єдине, що заважало транзиту російської нафти в Угорщину – це угода з Лукойлом. А якщо угода не з Лукойлом, то значить все гаразд. Така еквілібристика. Почитайте самі», – наголосив він.

Відповідь Міністерства закордонних справ на запит нардепа Володимира Ар’єва

Відповідь Міністерства закордонних справ на запит нардепа Володимира Ар’єва

Ар’єв додає, що нафта залишається російською, тільки постачальник тепер угорський. Натомість МЗС не вказує, які політичні поступки від Будапешта, якщо такі є, отримала у стані війни Україна.

«Якщо йдеться лише про гроші, то оплата за транзит не перекриє тих збитків, які Україна несе від росії й не ліквідує перешкод від угорської влади. Тоді питання – виходить, питання в грошах, але хтось переплутав державні інтереси з власною кишенею? І як тоді говорити на міжнародних зустрічах про посилення санкцій проти Москви, коли українська влада сама дає Москві заробляти», – пише нардеп.

Транспортування російської нафти та газу через Україну

У липні Україна розширила санкції проти російської корпорації «Лукойл», заборонивши транспортування її нафти через свою територію до Угорщини та Словаччини.

Також повідомляли, що «Газпром» втрачатиме 6,5 млрд доларів на рік після припинення транзиту газу через Україну. Наразі отримують блакитне паливо по українській трубі Словаччина та Австрія.

Politico 16 вересня писало, що країни Заходу витратили з початку 2024 року 2 млрд доларів на закупівлю турецьких нафтопродуктів, що були виготовлені із російської сировини.