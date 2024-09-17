Західні країни витратили з початку 2024 року 2 млрд доларів на закупівлю турецьких нафтопродуктів, що були виготовлені із російської сировини. Про це 16 вересня написало Politico.

У матеріалі йдеться, що західні країни купують все більше турецької нафти, яка була виготовлена з російської сировини. Зокрема, нафтопереробний завод Star Aegean на 98% залежить від російської нафти. При цьому близько 73% її поставок надходить від «Лукойлу», на який США наклали санкції. Однак майже дев'ять з десяти барелів нафтопереробного підприємства йдуть до західних союзників, які підтримують Україну.

«Той факт, що нафта спочатку переробляється в третіх країнах, дає змогу обходити санкції, оскільки купувати нафтопродукти, вироблені з російської нафти в іншій країні, не заборонено. Ця лазівка добре відома і Україна неодноразово закликала її закрити», – зазначають у матеріалі.

Нафтопродукти турецькі НПЗ продають на 10% дешевше ніж інші країни, зокрема Саудівська Аравія.

Європа планує повністю відмовитися від споживання російського газу до 2027 року

Нагадаємо, у травні 2024 року імпорт газу з Росії в Європу вперше за майже два роки перевищив поставки з США, попри намагання європейців скоротити залежність від російського газу в умовах розпочатої війни.

Також стало відомо, що «Газпром» втрачатиме 6,5 млрд доларів на рік після припинення транзиту газу через Україну. Наразі отримують блакитне паливо по українській трубі Словаччина та Австрія.

13 вересня повідомляли, що компанія Wien Energie GmbH, яка забезпечує енергією 2 млн мешканців у столиці Австрії та її околицях, вперше за останні десятиліття відмовляється від російського палива.