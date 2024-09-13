Відень отримав льтернативні джерела з Північної Африки та інших світових постачальників

Компанія Wien Energie GmbH, яка забезпечує енергією 2 млн мешканців у столиці Австрії та її околицях, вперше за останні десятиліття відмовляється від російського палива. Про це 13 вересня повідомив Bloomberg.

Компанія отримала альтернативні джерела з Північної Африки та інших світових постачальників скрапленого природного газу. Керівник фінансового управління Відня Петер Ханке наголосив, що через агресивну війну Росії незалежність від газу має вирішальне значення для безпеки постачання. Тому всі домогосподарства, комерційні клієнти та електростанції будуть працювати в австрійській столиці на неросійському газі у 2025 році.

Відень вимагатиме від трейдерів підтвердження того, що паливо, яке надходить до міста, не походить з Росії. При цьому компанія пообіцяла не підвищувати ціни для споживачів, навіть якщо альтернативні джерела коштують трохи дорожче.

Відмова від російського газу у Європі

Нагадаємо, у травні 2024 року імпорт газу з Росії в Європу вперше за майже два роки перевищив поставки з США, попри намагання європейців скоротити залежність від російського газу в умовах розпочатої війни. У ЄС же зазначили, що планують повністю відмовитися від споживання газу з РФ до 2027 року.

Також повідомляли, що «Газпром» втрачатиме 6,5 млрд доларів на рік після припинення транзиту газу через Україну. Наразі отримують блакитне паливо по українській трубі Словаччина та Австрія.

Відзначимо, що Австрія має один із найглибших зв'язків з російськими енергоносіями, у 2018 році вона продовжила довгостроковий газовий контракт з Кремлем до 2040 року. На момент повномасштабного вторгнення в Україну Австрія купляла в Росії 79% свого природного газу. У квітні 2024 року країна імпортувала 81% природного газу з Російської Федерації, а у березні – 93%.