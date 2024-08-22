У липні поставки російської нафти через Україну зросли вдвічі

Обсяги транзиту російської нафти до країн Євросоюзу через українську частину нафтопроводу «Дружба» у липні збільшилися вдвічі, попри заяви Угорщини та Словаччини про зупинку поставок сировини російської компанії «Лукойл». Про це 21 серпня повідомило галузеве видання ExPro.

Згідно з розрахунками ExPro, порівняно з червнем обсяги транзиту російської нафти зросли вдвічі: з 0,54 млн т до 1,09 млн т. Зокрема, у липні обсяги транзиту російської нафти через Україну становили 35,2 т на добу, а у серпні – 33,3 т на добу. Яким компаніям належить нафта, що транспортується через Україну до Європи, наразі не відомо.

«Основну частину нафти в липні було транспортовано до Угорщини – 0,43 млн т, що на 8% менше, ніж у червні. Поставки нафти до Словаччини натомість зросли у 5 разів — до 0,34 млн т. Окрім того, до Чехії було транспортовано 0,32 млн т нафти, в той час, як у червні транзит до Чехії був відсутній», – ідеться у матеріалі.

Інфографіка ExPro

Загалом за сім місяців 2024 року Україна транспортувала до Європи близько 6,23 млн т російської нафти. Сировина постачається до трьох країн:

Угорщини (2,84 млн т або 46% усіх поставок);

Словаччини (1,92 млн т, або 31%);

Чехії (1,46 млн т, або 23%).

Що відомо про санкції проти «Лукойлу» і транзит російської нафти в Європу

Нагадаємо, у липні з'явилися звинувачення України у ніби-то припиненні транзиту російської нафти. Пізніше стало відомо, що Україна розширила санкції проти російської корпорації «Лукойл», заборонивши транспортування її нафти через свою територію до Угорщини та Словаччини.

Цей крок обурив низку словацьких та угорських офіційних осіб, які заявляли, що це поставить під загрозу їхню енергетичну безпеку. У відповідь вони почали висувати погрози про можливі обмеження на імпорт палива в Україну. Денис Шмигаль заявив, що санкції, запроваджені Україною на транзит нафти російською компанією «Лукойл» до Словаччини та Угорщини, не є загрозою для енергетичної безпеки країн, а їх скасування не є предметом для обговорення. Невдовзі Угорщина відмовилась від пропозиції віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса імпортувати нафту через Хорватію.

21 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна знайшла альтернативний шлях для постачання нафти з Росії в обхід українських санкцій. За його словами, Угорщина завершує переговори щодо забезпечення збалансованого постачання нафти для Угорщини в довгостроковій перспективі. Він також додав, що з постачанням газу, який надходить до Угорщини переважно з Росії, теж немає жодних проблем, попри бойові дії в Курській області, де розташована газорозподільча станція «Суджа».

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Утім воно не стосується постачань нафтопроводом «Дружба».