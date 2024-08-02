Сійярто переконаний, що ЄС та Хорватія діють скоординовано у питанні транзиту нафти до Угорщини та Словаччини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто [Péter Szijjártó] назвав неприйнятною пропозицію Європейського Союзу здійснювати транзит нафти з Хорватії замість російського «Лукойлу», на який накладені українські санкції. Про це угорський міністр написав у Facebook 2 серпня.

«Хорватія просто не є надійним транзитером. Вона ненадійна, тому що з початку війни підвищила транзитну ціну на нафту в пʼять разів порівняно з середньоринковою. Вона ненадійна, тому що унеможливила для MOL (угорська нафтогазова компанія – ред.) довгострокові контракти на транспортування нафти», – ідеться у дописі.

Він також додав, що не були здійснені інвестиції, необхідні для збільшення пропускної здатності трубопроводу у Хорватії, а показники максимальної пропускної здатності ніколи не були доведені. Сійярто підкреслив, що припинення постачання нафти «зі сходу» залишить Угорщину і Словаччину «на милість ненадійної транзитної країни».

Сійярто повідомив, що напередодні, 1 серпня, віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс [Valdis Dombrovskis] надіслав йому та прем’єру Словаччини Роберту Фіцо листа у якому написав, що «Україна не загрожує поставкам ні Угорщині, ні Словаччині, а крім того, є ще один трубопровід через Хорватію»

«Скандал! Лист віцепрезидента ще раз доводить, що українці можуть дозволити собі робити з країнами-членами ЄС все, що завгодно, особливо якщо вони виступають за мир і не постачають зброю», – зазначив очільник угорського МЗС.

Нагадаємо, наприкінці червня Україна запровадила санкції проти російської корпорації «Лукойл», заборонивши транспортування її нафти через свою територію до Угорщини та Словаччини. Цей крок обурив низку словацьких та угорських офіційних осіб, які заявляли, що це поставить під загрозу їхню енергетичну безпеку. У відповідь вони почали висувати погрози про можливі обмеження на імпорт палива в Україну.

29 липня Міністерство енергетики повідомило, що Україна не блокує транзит усієї російської нафти до Угорщини та Словаччини, а тільки лукойлівської. 31 серпня Денис Шмигаль заявив, що санкції, запроваджені Україною на транзит нафти російською компанією «Лукойл» до Словаччини та Угорщини, не є загрозою для енергетичної безпеки Словаччини, а їх скасування не є предметом для обговорення.