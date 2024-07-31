Санкції, запроваджені Україною на транзит нафти російською компанією «Лукойл» до Словаччини та Угорщини, не є загрозою для енергетичної безпеки Словаччини, а їх скасування не є предметом для обговорення. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у середу, 31 липня.

За словами прем’єра, упродовж останніх тижнів він мав низку розмов з його словацьким колегою Робертом Фіцо. Чиновники обговорили енергетичну безпеку обох країн. Денис Шмигаль наголосив, що Україна наполягає на максимальній відмові партнерів від російської нафти, оскільки «Росія й енергетична безпека – не сумісні речі».

«Усі країни це розуміють і більшість діє. ЄС дозволив Словаччині та ще низці країн використовувати російську нафту за умови, що країни будуть активно розбудовувати альтернативні канали постачання. Більшість — розбудовує», – зазначив прем’єр.

При цьому, за словами Шмигаля, Україна залишається надійним транзитером для «всіх країн, які цінують свободу та верховенство права» та «беззаперечно виконує Угоду про асоціацію з ЄС».

«Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їх скасування не є предметом обговорення. Відтак маємо повне розуміння Брюсселя в цьому питанні», – сказав глава українського уряду. Він додав, що єдиною загрозою для енергетичної безпеки Словаччини є «Росія, її гібридна енергетична війна проти словацького народу, її шантаж та політичні ультиматуми».

«Словаччина — наш надійний партнер, від якого ми не очікуємо шантажу або погроз. Бо погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки — це сумнівний шлях», – переконаний Денис Шмигаль.

Прем’єр також анонсував чергову міжурядову зустріч між Україною та Словаччиною у жовтні, де держави продовжать «конструктивний, прагматичний діалог».

Нагадаємо, 19 липня Словаччина заявила, що перестала отримувати нафту від однієї із найбільших нафтовидобувних компаній Росії «Лукойл» через розширення українських санкцій проти російських компаній. В мінекономіки Словаччини повідомили, що довготривала відсутність постачання може негативно вплинути на братиславський нафтопереробний завод Slovnaft. Згодом 29 липня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив, що його держава відповість на дії України. Він заявив, що уже згаданий Slovnaft не продовжить постачання дизельного пального в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання.