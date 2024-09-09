Наразі невідомо, яка компанія або компанії будуть здійснювати поставки

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. повідомила про укладення угоди щодо забезпечення поставок російської сирої нафти по трубопроводу, який проходить через Україну. Про це повідомило агентство Bloomberg 9 вересня.

Угода передбачає, що Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, візьме на себе постачання нафти на білорусько-українському кордоні з 9 вересня. Раніше російська сторона відповідала за доставку нафти до пунктів в Угорщині та Словаччині.

«Нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти нафтопроводом “Дружба”», - сказав виконавчий віцепрезидент Mol Downstream Габріель Сабо. Він не уточнив, яка компанія або компанії будуть здійснювати поставки.

Угорщина і Словаччина, які не мають виходу до моря, отримали тимчасові винятки з енергетичних санкцій Європейського Союзу проти Росії. Після того, як у липні Україна посилила санкції проти «Лукойлу», Угорщина та Словаччина отримували сиру нафту через таких виробників, як ПАТ «Татнефть».

Що відомо про санкції проти «Лукойлу» і транзит російської нафти в Європу

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Україна розширила санкції проти російської корпорації «Лукойл», заборонивши транспортування її нафти через свою територію до Угорщини та Словаччини.

Цей крок обурив низку словацьких та угорських офіційних осіб, які заявляли, що це поставить під загрозу їхню енергетичну безпеку. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що санкції, запроваджені Україною на транзит нафти російською компанією «Лукойл» до Словаччини та Угорщини, не є загрозою для енергетичної безпеки країн, а їх скасування не є предметом для обговорення. Невдовзі Угорщина відмовилась від пропозиції віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса імпортувати нафту через Хорватію.

21 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна знайшла альтернативний шлях для постачання нафти з Росії в обхід українських санкцій. За його словами, Угорщина завершує переговори щодо забезпечення збалансованого постачання нафти для Угорщини в довгостроковій перспективі.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Утім воно не стосується постачань нафтопроводом «Дружба». Наприкінці серпня цього року радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що з 1 січня 2025 року Україна припиняє транзит російського газу через свою територію, але готова розглядати запити від європейських компаній. Також згідно з контрактними зобовʼязаннями Україна продовжуватиме транзит нафти в Європу до кінця 2029 року.