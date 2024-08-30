Зі січня Росія втратить конкретні ринки збуту енергоносіїв у Європі

З 1 січня 2025 року Україна припиняє транзит російського газу та нафти через свою територію. Цей крок торкнеться й трубопроводу «Дружба», який імпортував російську нафту до Чехії, Угорщини та Словаччини. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю «Новини.LIVE» увечері 28 серпня. Утім, уже 30 серпня, Подоляк спростував власну заяву. Тобто Україна продовжуватиме транзит нафти в Європу до кінця 2029 року.

Подоляк уточнив, що після закінчення поточних контрактів Україна не продовжуватиме угоди щодо транзиту газу з Росією. Натомість українська влада готова розглядати запити на транзит газу з інших джерел, таких як Середня Азія.

«Якщо якась європейська країна бажає отримати казахський газ чи азербайджанський – ми готові його транспортувати, якщо буде відповідна логістика, запит, юридичні моменти, контракти, де є окремо прописана транзитна роль України», – зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що припинення транзиту російського газу та нафти вплине на економічне становище Росії, оскільки вона втрачатиме свої головні європейські ринки. Він також зазначив, що російська сторона у відповідь на економічні втрати буде змушена продавати нафту та газ із великими знижками на азійських ринках. Тим самим країна-агресор втратить свою репутацію та не матиме жодного впливу коштом нафти та газу, як це було десять чи навіть п'ять років тому.

«Деякі наші сусіди теж були зацікавлені, бо отримували певні спекулятивні ціни на нафту, як таку, і могли заробляти більше, ніж це дозволяє ринок. Але все це закінчиться», — додав Подоляк.

Оновлено о 15:15. 30 серпня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту нафти в Європу з 1 січня 2025 року. Україна виконуватиме свої контрактні зобовʼязання щодо транзиту російської нафти в ЄС до дати їх завершення, тобто до кінця 2029 року.

«Щодо нафтопроводу "Дружба”, то тут ситуація така. Ми підтримуємо Єврокомісію у прагненні диверсифікувати постачання нафти для деяких країн регіону, щоб зменшити або повністю прибрати присутність російської нафти. При цьому Україна виконувала та виконуватиме свої контрактні зобов'язання у повному обсязі до передбаченої дати завершення дії таких контрактів. Бо це стосується наших двосторонніх відносин із європейськими країнами. І, до речі, нещодавній позитивний візит голови "Нафтогазу" Чернишова до Словаччини вкотре це підтверджує», – наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 28 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не продовжуватиме контракт із Росією щодо транзиту газу, але готова розглядати запити від європейських компаній. Президент також зазначив, що йому невідома мета перемовин російського диктатора Володимира Путіна з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим під час візиту до Баку наприкінці липня. Тоді повідомлялося, що Азербайджан перебуває в процесі перемовин із Росією щодо можливості продовження транзиту природного газу територією України, російсько-український контракт про який закінчується 2024 року. За його словами, українська влада і Європейський Союз попросили посприяти Азербайджану у продовженні цього контракту.

У липні голова правління НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов в інтерв’ю LB.ua заявляв, що ЄС і Україна шукають шляхи забезпечення стійких постачань газу до Європи після припинення українсько-російського транзитного контракту 2024 року, одним із них може стати постачання азербайджанського газу.