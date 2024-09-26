Банер з розбомбленим Маріупольським театром і неушкодженим театром у грузинському Сенакі

Провладна партія «Грузинська мрія» вивісила в Тбілісі передвиборчі банери, на яких показано зруйновані внаслідок російської агресії українські міста на противагу об'єктам, які побудовані та відновлені засновником партії, мільярдером Бідзіною Іванішвілі. Про це 26 вересня повідомило видання «Ехо Кавказу».

На агітаційних банерах урядової партії Грузії ліворуч зображені міста, будівлі та церкви, знищені внаслідок російського вторгнення в Україну, зокрема зображення розбомбленого Маріупольського театру з передвиборчими номерами опозиції та написом «Ні війні!». Праворуч зображені об'єкти, які побудували чи відновили за гроші грузинського проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі та фото нічного Батумі з написом «Обери мир».

У лівому кутку банерів також перекреслені передвиборчі номери чотирьох великих опозиційних грузинських партій і об'єднань – «Коаліції за зміни», «Єдності – Національного руху», «Сильної Грузії» і «Гахарія за Грузію».

«У партії “Грузинська мрія” пояснили, що банери – це частина їхньої передвиборчої кампанії, мета якої – нагадати населенню, “куди веде країну опозиція”. Вартість розміщення банерів не розкривається», – пише «Ехо Кавказу», нагадуючи, що провладна партія стверджує, що в разі приходу до влади опозиції на Грузію чекає війна.

Банери «Грузинської мрії» з антиукраїнськими та антизахідними наративами (Фото з Telegram-каналу Om TV)

Нові банери з проросійськими наративами вже розкритикувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

«Я ніколи не бачила нічого настільки ганебного й образливого для нашої культури, традицій, історії та віри. Наскільки жалюгідними треба бути, щоб безсовісно пропонувати вашому народу плакат, виготовлений у кузні КДБ», – сказала глава держави.

Зауважимо, парламентські вибори в Грузії заплановані на 26 жовтня 2024 року. Раніше в країні ухвалили закони про заборону «пропаганди ЛГБТ» і про «іноагентів». Згідно з останнім, ЗМІ та громадські організації в Грузії, які отримують фінансування з-за кордону, зобов’язані повідомляти, що вони «агенти іноземного впливу». У відповідь на це в липні Європейський союз призупинив процес вступу Грузії до блоку.

Також грузинські ЗМІ повідомляли, що провладна партія «Грузинська мрія» має намір офіційно оголосити православ'я державною релігією країни. Грузинське духовенство не поділяє такої ідеї.