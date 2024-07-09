Лідери ЄС «чекають більшої ясності від уряду Грузії»

Лідери Європейського союзу після саміту Європейської ради вирішили призупинити процес вступу Грузії до блоку. Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський, повідомляє «Ехо Кавказу» у вівторок, 9 липня.

За його словами, у ЄС вирішили заморозити 30 млн євро, які призначені на підтримку держави у сфері оборони.

«І це тільки перший крок, будуть і інші. Нашу пряму допомогу уряду Грузії буде скорочено, і ми постараємося перекласти цю пряму допомогу на громадянське суспільство і засоби масової інформації. Про це було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі», – сказав Герчинський.

Посол також зазначив, що досі неясно, чи торкнеться процес розширення ЄС Грузії.

«Розширення є одним із найважливіших викликів, що стоять перед Європейським Союзом, і я щиро сподіваюся, що протягом наступних п’яти років роботи новообраного керівництва, відбудеться велика хвиля подальшого розширення Євросоюзу. У випадку з Грузією досі неясно, чи стане вона частиною наступної великої хвилі розширення ЄС. Я щиро сподіваюся, що так і буде, і після жовтневих виборів ми відновимо нашу роботу і зуміємо домогтися того, щоб Грузія стала частиною подальшого розширення ЄС», – зазначив посол.

Герчинський підкреслив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено.

«Про це дуже чітко заявили лідери Євросоюзу після саміту Європейської ради. Я не можу собі уявити, що цього року Грузія рухатиметься вперед, зробить кроки, тому що лідери Євросоюзу вирішили заморозити процес вступу», – сказав дипломат, наголосивши, що лідери ЄС «терпляче чекають більшої ясності від уряду Грузії».

Доповнено. Депутат від «Грузинської мрії» Бека Давітуліані, коментуючи заяву посла ЄС у Грузії про призупинення процесу вступу Грузії у Євросоюз, сказав, що у цьому немає «нічого страшного». За його словами, Грузія на якийсь час зупиниться і продовжить наступного року, пише видання SOVA.

«Коли ця хвиля (розширення ЄС) стане реальною, Грузія обов'язково стане її частиною, багато чого відбувається у світовій політиці, і після всього цього конфігурація буде зрозумілою», – сказав Давітуліані.

Щодо призупинення військового фінансування Грузії з боку Євросоюзу, Давітуліані заявив, що це рішення завдає шкоди не лише уряду Грузії, а й інтересам Заходу.

«Останні кілька років Грузія намагається одночасно захистити власні інтереси та продовжувати просуватися у напрямку Євросоюзу, загалом, у напрямку західних інститутів. На жаль, дехто намагається не допустити цього і прямо пропорційно відображає захист Грузією своїх інтересів, перешкоджаючи поглибленню відносин із західними інститутами», – заявив депутат.

Що відомо про грузинський «закон про іноагентів»

Нагадаємо, урядовий закон парламент Грузії розглядав з кінця квітня. Проєкт закону подібний до російського закону про «іноагентів» документ, який загрожує грузинській євроінтеграції. Відповідно до тексту документа, ЗМІ та громадські організації, які отримують фінансування з-за кордону, зобов’язані повідомляти, що вони «агенти іноземного впливу».

Через підтримку закону у першому читанні в столиці Грузії Тбілісі відбулися масштабні протести, які підтримала низка проєвропейських політиків, зокрема і президентка Саломе Зурабішвілі. Вона заявила, що накладе вето на законопроєкт та повідомила, що більшість провладної партії «Грузинська мрія» вигнала всіх опозиційних депутатів із зали засідань перед голосуванням.

28 травня парламент Грузії остаточно схвалив законопроєкт, обійшовши вето президентки. Парламентарі не взяли до уваги масові протести і застереження з боку західних держав щодо порушення євроінтеграційного законодавства.

Вже 3 червня антиєвропейський спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон «про іноагентів». Зазначимо, У Європейському Союзі заявили, що закон може поставити під загрозу членство Грузії. Адміністрація президента США Джо Байдена застерігала, що Сполучені Штати можуть переглянути відносини з Грузією після ухвалення закону.

Згодом США запровадили санкції проти головуючої партії «Грузинська мрія», яка просувала закон про «іноагентів», подібний російському. Візові обмеження запровадили проти десятків людей.