Шалва Папуашвілі підписав закон про «іноагентів»

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі [შალვა პაპუაშვილი] підписав закон про «іноагентів» («Про прозорість іноземного впливу»). Про це він повідомив на брифінгу в понеділок, 3 червня, пише «Ехо Кавказу».

Проти антиєвропейського законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу» голосувала опозиція, у Грузії протестувальники влаштовували мирні мітинги. Повідомляється, що 28 травня грузинські парламентарі більшістю голосів подолали вето президентки Саломе Зурабішвілі й остаточно затвердили закон. За подолання вето проголосували 84 депутати, проти – 4.

Закон уже опубліковано на сайті Законодавчого вісника Грузії. Таким чином, він частково набув чинності. Повністю закон «Про прозорість іноземного впливу» набуде чинності через 60 днів. Відтак уже зі серпня ЗМІ та громадські організації в Грузії, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону (йдеться про абсолютну більшість грузинських онлайн-ЗМІ та ГО, які працюють переважно із західними фондами), упродовж місяця вони повинні зареєструватися як організації, що працюють в інтересах іноземної сили. Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. У разі порушення закону для фізичних осіб передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф. Закон також дає право Мінʼюсту Грузії влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.

«Для виявлення “провідних інтересів іноземної сили організацій» та перевірки виконання вимог закону Міністерство юстиції у будь-який час може провести моніторинг, а уповноважений чиновник – отримати необхідну інформацію, зокрема персональні дані”», – передає «Ехо Кавказу».

Автори наполягають, що документ не містить репресивних заходів та призначений для збільшення прозорості організацій у некомерційному секторі. Вони заявляють, що закон повторює норми не російського, а американського законодавства.

У Європейському Союзі заявили, що закон може поставити під загрозу членство Грузії. Адміністрація президента США Джо Байдена застерігала, що Сполучені Штати можуть переглянути відносини з Грузією після ухвалення закону.

Що відомо про «скандальний» закон про «іноагентів»

Неодноразово критики заявляли, що антиєвропейський закон «Про прозорість іноземного впливу» – грузинський варіант російського закону про «іноагентів». За словами опозиції, законопроєкт є спробою придушити свободу слова в Грузії та зірвати шанси країни на вступ до ЄС.

Починаючи з березня в Грузії відбувались масові мирні протести проти ухвалення законопроекту про «іноагентів», ініційованого грузинською партією «Сила народу». Під час обговорення проєкту закону між протестувальниками й поліцією відбувались постійні сутички.

13 травня юридичний комітет парламенту Грузії розглянув та підтримав законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» — так званий закон про «іноагентів». Наступного дня парламент Грузії ухвалив у третьому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявляла, що наклала вето на законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». За її словами, цей закон суперечить Конституції країни, а також європейським стандартам.

Видання «Ехо Кавказу» повідомляло, що керівна партія «Грузинська мрія» має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.