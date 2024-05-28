Парламентарі не взяли до уваги масові протести і застереження з боку західних держав щодо законодавства

Грузинські парламентарі у вівторок, 28 травня, подолали вето президентки Саломе Зурабішвілі на скандальний закон про «іноземних агентів». Як повідомляє «Ехо Кавказу», за подолання вето проголосували 84 депутати, проти – чотири.

Парламентарі не взяли до уваги масові протести і застереження з боку західних держав щодо законодавства, яке порівнюють з аналогічним російським законом, що використовується для придушення громадянського суспільства.

Згідно з Конституцією Грузії, тепер закон у триденний термін передадуть на підпис президенту Грузії Саломе Зурабішвілі, яка у 5-денний термін може підписати й опублікувати його. Якщо ж вона відмовиться це зробити, то закон у 5-денний термін підпише й опублікує голова парламенту Шалва Папуашвілі.

Документ може бути опублікований уже в перших числах червня. Відповідні органи мають ухвалити підзаконні акти впродовж двох місяців, а Міністерство юстиції Грузії та Національна агенція публічного реєстру мають провести «попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону».

Після того як стало відомо про остаточне ухвалення закону, біля будівлі парламенту Грузії вже збираються протестувальники, правоохоронці посилюють там заходи безпеки.

Відповідно до тексту документа, ЗМІ та громадські організації, які отримують фінансування з-за кордону, зобов’язані повідомляти, що вони «агенти іноземного впливу». Якщо за даними 2023 року вони отримували понад 20% доходу з-за кордону, то продовж місяця повинні зареєструватися як організації, що працюють в інтересах іноземної сили. У протилежному випадку на них будуть накладені штрафи. Закон також дає право Мінʼюсту Грузії влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.