Головуюча партія Грузії проголосувала за закон, обійшовши вето президентки

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти головуючої партії «Грузинська мрія», яка просувала закон про «іноагентів», подібний російському. Обмеження запровадили проти десятків людей, повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер у четвер, 6 червня.

За словами посадовця, США вживають санкційних заходів проти громадян Грузії, причетних та відповідальних за «підрив демократичних засад у Грузії». Санкції зокрема стосуватимуться надання віз політикам «Грузинської мрії» та їхнім родичам.

Нагадаємо, урядовий закон парламент Грузії розглядав з кінця квітня. Проєкт закону подібний до російського закону про «іноагентів» документ, який загрожує грузинській євроінтеграції. Відповідно до тексту документа, ЗМІ та громадські організації, які отримують фінансування з-за кордону, зобов’язані повідомляти, що вони «агенти іноземного впливу».

Через підтримку закону у першому читанні в столиці Грузії Тбілісі відбулися масштабні протести, які підтримала низка проєвропейських політиків, зокрема і президентка Саломе Зурабішвілі. Вона заявила, що накладе вето на законопроєкт та повідомила, що більшість провладної партії «Грузинська мрія» вигнала всіх опозиційних депутатів із зали засідань перед голосуванням.

28 травня парламент Грузії остаточно схвалив законопроєкт, обійшовши вето президентки. Парламентарі не взяли до уваги масові протести і застереження з боку західних держав щодо порушення євроінтеграційного законодавства.

Вже 3 червня антиєвропейський спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон «про іноагентів». Зазначимо, У Європейському Союзі заявили, що закон може поставити під загрозу членство Грузії. Адміністрація президента США Джо Байдена застерігала, що Сполучені Штати можуть переглянути відносини з Грузією після ухвалення закону.