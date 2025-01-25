Вучич вважає, що Сербія матиме братерські та дружні стосунки з Москвою та Пекіном

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що країна надалі матиме братерські та дружні стосунки з Москвою та Пекіном, тому він відмовляється вводити санкції проти них. Про це у п’ятницю, 24 січня, написало видання РТС.

Александар Вучич заявив, що поки він перебуває на посаді, то Сербія не запроваджуватиме санкції проти Росії чи «інших друзів». Він планує найближчими днями провести розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним, щоб вирішити ситуацію із санкціями США щодо сербської нафтової промисловості. Мова йде про компанію «Нафтова промисловість Сербії» NIS, яка опинилася серед низки компаній, котрі потрапили під останній раунд американських санкцій. Акціонером NIS є «Газпром».

«Сила Сербії полягає в нашій автономії та незалежності. Захистімо наше коріння, але також і наше майбутнє», – зазначив Вучич.

Відзначимо, що балканська держава від початку повномасштабної війни в Україні балансувала свої відносини з Москвою. Сербія не ухвалила західних санкцій проти Росії, однак надавала допомогу Україні та засудила агресію.

Також нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна повинна відновити транзит російського газу та гарантувати, що не припинить транзит нафти, щоб Угорщина погодилася на продовження санкцій ЄС проти Росії.