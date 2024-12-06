з відкритих джерел. На фото віцепрем'єр Сербії Олександр Вулін та колишній міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу

фото з відкритих джерел. На фото віцепрем'єр Сербії Олександр Вулін та колишній міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу

Сербія збалансувала свої відносини з Москвою після вторгнення російських військ в Україну

Віцепрем'єр Сербії Олександр Вулін заявив, що країна веде переговори з Росією про продовження контракту на постачання природного газу. Про це повідомило агентство Bloomberg у п’ятницю, 6 грудня.

«Завдяки міцним відносинам з Москвою ми знаходимося в дуже добрій позиції, щоб говорити про економіку, говорити з Росією про газову угоду», – повідомив віцепрем'єр.

Вулін впевнений, що країна зможе підписати нову угоду з Москвою на «прекрасних умовах» і готова зробити усе, що буде стосуватися питання платежів за газ.

Відомо, що Сербія споживає близько 3 млрд кубометрів газу на рік і приблизно дві третини обсягів отримує від Росії. Раніше країна працювала над розподілом джерел для купівлі газу, зокрема, укладаючи угоди з Азербайджаном та відкриваючи новий маршрут до термінала в Греції.

Bloomberg зауважує, що балканська держава збалансувала свої відносини з Москвою після вторгнення російських військ в Україну. Сербія не ухвалила західних санкцій проти Росії, однак надавала допомогу Україні та засудила агресію.

Хто у світі уже відмовився від російських нафти та газу

13 листопада словацька газова компанія SPP, що є основним покупцем газу в країні, уклала короткострокову угоду на імпорт природного газу з Азербайджану. Таким чином Словаччина планує відмовитись від поставок російського газу через Україну.

У вересні стало відомо, що Індія відмовиться купувати зріджений природний газ з російського підсанкційного проєкту Arctic LNG 2.

У липні до Словаччини перестала надходити нафта від однієї із найбільших нафтовидобувних компаній Росії «Лукойл». Це пов’язано із посиленням санкцій України проти російських компаній.