До сербського парламенту внесли аналог російського закону про «агентів іноземного впливу»

До сербського парламенту подали проєкт закону про створення реєстру «агентів іноземного впливу», схожий на російський. У Єврокомісії відреагували на реєстрацію закону та нагадали країні, що її законодавство як кандидата в ЄС має відповідати європейським стандартам, повідомила балканська служба «Радіо Свобода» 3 грудня.

Пропозицію щодо закону про спеціальний реєстр агентів іноземного впливу внесли депутати Соціалістичного руху, засновником якого є проросійський віцепрем'єр Сербії Александар Вулін. Він схожий на російський «закон про іноагентів» та вимагає від політичних, медійних чи юридичних організацій, осіб чи об’єднань, які отримують фінансування чи підтримку з-за кордону, реєструватися як «іноземні агенти».

«Нагадуємо, що будь-який закон країни-кандидата на членство в ЄС має відповідати нашим основним цінностям ЄС – основним демократичним цінностям, включаючи свободу слова та вираження поглядів», – повідомили у пресслужбі Єврокомісії

Зазначається, що Сербія разом з Чорногорією є країною-лідером у процесі вступу до ЄС. До слова, Чорногорія нещодавно також подала схожий законопроєкт «про іноагентів» – проєкт також подали проросійські сили. У Євросоюзі, як і в самій Чорногорії, розкритикували цей проєкт закону.

Закон «про іноагентів» внесли та навіть ухвалили у Грузії у квітні 2024 року. Тоді у Тбілісі відбулися масштабні протести та сутички з поліцією. Попри це, закон ухвалили, а вже в липні ЄС призупинив процес вступу Грузії до блоку через цей законопроєкт.