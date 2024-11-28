Рішення про відмву від переговорів з ЄС ухвалили попри масштабні проєвропейські протести

Грузинський уряд відмовляється від перемовин про вступ до Європейського Союзу до 2028 року. Про це у четвер, 28 листопада, заявив прем’єр-міністр Грузії та лідер проросійської партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе, передає «Ехо Кавказу».

«Ми ухвалили рішення не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів із Європейським Союзом до кінця 2028 року», – заявив голова уряду.

Окрім того, Кобахідзе повідомив, що країна відмовляється від «будь-яких» бюджетних грантів з боку Євросоюзу.

Нагадаємо, у Грузії після парламентських виборів, на яких зафіксували низку фальсифікацій, перемогла проросійська партія «Грузинська мрія». Попри масштабні протести проєвропейсько налаштованих громадян країни, 25 листопада 80 депутатів «Грузинської мрії» провели перше засідання парламенту – на ньому не було жодного представника опозиції, оскільки вони не визнають засідання легітимним.

Вже 26 листопада парламент, який фактично складається виключно з депутатів «Грузинської мрії», проголосував за проведення виборів президента 14 грудня – вперше з 1991 року його обере не населення, а Виборча колегія. Серед кандидатів були проросійський експрем’єр Іраклі Гарібашвілі, син першого президента Звіада Гамсахурдії Костянтин та ексфутболіст Михаїл Кавелашвілі. Останнього й висунули кандидатом в президенти – Кавелашвілі відомий своєю антизахідною риторикою та підтримкою «традиційних цінностей».

Зазначимо, що ймовірні фальсифікації на виборах, а також ухвалення подібного до російського закону «про іноагентів» викликало занепокоєння та обурення в ЄС. Так, у липні 2024 року Євросоюз призупинив вступ Грузії до ЄС. Крім того, ісля ухвалення закону США запровадили санкції проти керівної партії «Грузинська мрія», відмітивши підрив демократії в Грузії.