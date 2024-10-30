Прокурори викликали на допит президентку Грузії Саломе Зурабішвілі

У Грузії після звернення Центральної виборчої комісії розпочали розслідування щодо можливих фальсифікацій на парламентських виборах. Про це 30 жовтня повідомила грузинська прокуратура.

Прокурори вивчають ознаки злочину, передбаченого статтею 164 Кримінального кодексу Грузії. Мова йде про вплив на волевиявлення виборців або порушення таємниці голосування.

У дописі зазначають, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі може мати докази, пов'язані з впливом на вибори. Її викликали на допит до слідчого відомства 31 жовтня.

«Прокуратура Грузії проведе всі необхідні розслідування та процесуальні дії для вивчення фактів, про які повідомляли президентка Грузії, представники окремих політичних партій та спостережних місій. Слідство включатиме допит усіх осіб, які можуть володіти інформацією, пов'язаною з ймовірним злочинним», – додали у дописі.

Вибори у Грузії

Парламентські вибори у Грузії відбулись у суботу, 26 жовтня. Протягом дня на виборчих дільницях фіксували порушення, серед яких щонайменше два випадки вкиду бюлетенів.

За даними ЦВК Грузії, партія влади «Грузинська мрія» здобула 53,93% голосів. Далі голоси виборців розділись таким чином:

«Коаліція за зміни» – 11,04%;

«Єдність – Національний рух» – 10,17%;

«Сильна Грузія» – 8,8%;

«Гахарія за Грузію» – 7,8%.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає офіційні результати парламентських виробів, адже вважає, що вони були сфальсифіковані під впливом Росії.

28 жовтня тисячі протестувальників зібрались під парламентом Грузії, щоб висловити незгоду з офіційними результатами парламентських виборів. 29 жовтня грузинські студенти також провели акцію протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі проти результатів виборів.

Також стало відомо, що Канада перегляне відносин з урядом Грузії, тоді як Швеція вирішила повністю їх зупинити через порушення на виборах.