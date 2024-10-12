Проросійська влада Грузії маніпулює російсько-українською війною у політичній агітації

Суд у Тбілісі оштрафував три грузинські телеканали, які відмовилися транслювати політичну агітацію правлячої проросійської партії «Грузинська мрія», яка порівнює будинки у Грузії та зруйновані через російську агресію будівлі в Україні. Телеканали, які назвали рекламу партії неетичною пропагандою, зобов’язали негайно випустити ролик в ефіри, повідомив 11 жовтня один з оштрафованих грузинських телеканалів Formula.

Рішенням суду в Тбілісі телеканали Formula, «Головний канал» та «Перший канал» мають сплатити 5000 ларі (1800 доларів) за відмову від трансляції маніпулятивного провладного ролика. У суд на телеканали подала проросійська «Грузинська мрія», яка оприлюднила пропагандистське відео з наративами країни-агресора в межах політичної агітації.

Позов партії задовольнили 9 жовтня та визнали телеканали винними в адміністративному порушенні. Раніше засуджені телеканали оприлюднили спільну заяву, в які назвали політичне відео «Грузинської мрії» неетичним, таким, яке містить військову пропаганду, заклики до розпалювання міжнаціональної ворожнечі та залякування виборців.

«“Грузинська мрія” продовжує спекулювати на трагедії українського народу для власної політичної кампанії та тепер вимагає від телеканалів транслювати аморальні банери, які це було показано на вулицях і на рекламних щитах», – йдеться у заяві.

Суд також зобов’язав телеканали негайно додати відеоролик проросійської партії до ефірів телеканалів.

Нагадаємо, на агітаційних банерах та відео партії зображені міста, будівлі та церкви, знищені внаслідок російського вторгнення в Україну, зокрема зображення розбомбленого Маріупольського театру з передвиборчими номерами опозиції та написом «Ні війні!». У відео їм протиставлять будівлі, які побудували чи відновили за гроші грузинського проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі та фото нічного Батумі з написом «Обери мир». На банерах також перекреслені передвиборчі номери чотирьох великих опозиційних грузинських партій і об'єднань – «Коаліції за зміни», «Єдності – Національного руху», «Сильної Грузії» і «Гахарія за Грузію».

10 жовтня на агітаційні банери грузинської партії відреагували в МЗС України, де назвали грузинський уряд «ксероксом Кремля». Крім того, дипломати вважають, що Грузія намагається втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси напередодні парламентських виборів.

Зазначимо, парламентські вибори у Грузії відбудуться 26 жовтня 2024 року. Вибори відбудуться на тлі призупинки процесу вступу Грузії до ЄС через урядовий закон про заборону «пропаганди ЛГБТ» і про ідентичний до російського закон про «іноагентів» – відповідно до нього ЗМІ та громадські організації в Грузії, які отримують фінансування з-за кордону, зобов’язані повідомляти, що вони «агенти іноземного впливу».