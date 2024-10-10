МЗС України відреагувало на банери провладної партії Грузії, на яких були зображені зруйновані внаслідок російської агресії українські міста на противагу об'єктам, які побудовані засновником партії Бідзіною Іванішвілі. Відповідну заяву опублікували 10 жовтня на сторінці відомства у Facebook.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе в ефірі телеканалу Imedi TV прокоментував світлини зруйнованих українських міст, які використали для агітації партії «Грузинська мрія». Він заявив, що вони нібито оголили правду про Україну.

«Конкретні суб'єкти стурбовані цими рекламними білбордами та відповідним відео, з одного боку, їм вдавалося приховувати від населення Грузії протягом 2,5 років те, що відбувалося в Україні та що відбувається в Україні сьогодні, де панує повна катастрофа – з погляду економіки, інфраструктури, гуманітарної допомоги та іншого», – зазначив Кобахідзе.

Українські дипломати відреагували на слова прем'єра, заявивши, що Грузія намагається втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси напередодні парламентських виборів. При цьому відомство наголошує, що грузинський уряд «перетворився на ксерокс Кремля», наслідуючи підходи Росії до обмеження громадянського суспільства та правозахисних організацій.

«Викликають здивування наполегливі намагання чинної влади Грузії стерти з пам’яті грузинського народу численні злочини Росії, які вона вчинила і продовжує вчиняти на тимчасово окупованих територіях як Грузії, так й України», – йдеться у заяві.

Крім цього, в МЗС нагадали, що Грузія відмовилася підтримувати міжнародні санкції, введені проти росіян, а також відновила авіасполучення та активізувала торгівлю з Росією.

«Охочих оголювати правду закликаємо також пояснити власному народу, чому в зруйнованому російськими окупантами Херсоні, де навмисно були знищені об’єкти критичної інфраструктури, наразі перебоїв з постачанням світла та газу на порядок менше ніж в мирному Тбілісі», – додали у відомстві.

Нагадаємо, на агітаційних банерах урядової партії Грузії ліворуч зображені міста, будівлі та церкви, знищені внаслідок російського вторгнення в Україну. Зокрема розмістили зображення розбомбленого росіянами Маріупольського театру з передвиборчими номерами опозиції та написом «Ні війні!».

Фото Іраклі Іремадзе

Праворуч же на цих банерах зображені об'єкти, які побудували чи відновили за гроші грузинського проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі з написом «Обери мир».

Парламентські вибори в Грузії заплановані на 26 жовтня 2024 року.