Канада перегляне відносин з урядом Грузії, тоді як Швеція вирішила повністю їх зупинити. Країни стурбовані численними порушеннями на парламентських виборах. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Канади та шведський міністр з питань співробітництва у сфері розвитку Бенджамін Дуза.

У Канаді висловили стурбованість щодо залякування виборців, підкупом голосів та іншими порушеннями в день виборів у Грузії. Тому, у координації з G7 та європейськими партнерами, Оттава перегляне свої відносини з грузинським керівництвом.

«Канада залишається відкритою для співпраці з Грузією, доки грузинське керівництво поважає демократію, права людини, верховенство права та розв'язує питання пов'язані з недавнім відкочуванням в демократичному розвитку», – повідомили дипломати.

Крім цього, уряд Швеції вирішив наразі припинити будь-яке пряме співробітництво з Грузією. Його можуть відновити лише у тому випадку, якщо країна знову наблизиться до ЄС.

«Якщо виявиться, що Грузія серйозно ставиться до своєї заявки на вступ до ЄС, і що вона захищає свої відносини з ЄС, Швеція відчинить двері», – додав міністр з питань співробітництва у сфері розвитку.

Тим часом у США попередили Грузію про можливі наслідки, якщо уряд країни не змінить курс своєї діяльності.

«Грузинський уряд може повернутися на демократичну євроатлантичну траєкторію, дотримуючись верховенства закону, усунувши недоліки у виборчому процесі, скасувавши антидемократичні закони і доклавши зусиль для виконання рекомендацій щодо реформ, необхідних для вступу до ЄС», – зауважив речник Держдепу США Метью Міллер.

Вибори у Грузії

Парламентські вибори у Грузії відбулись у суботу, 26 жовтня. Протягом дня на виборчих дільницях фіксували порушення, серед яких щонайменше два випадки вкиду бюлетенів.

Після закриття виборчих дільниць екзитполи 26 жовтня опублікували протилежні результати виборів.

За даними ЦВК Грузії, партія влади «Грузинська мрія» здобула 53,93% голосів. Далі голоси виборців розділись таким чином:

«Коаліція за зміни» – 11,04%;

«Єдність – Національний рух» – 10,17%;

«Сильна Грузія» – 8,8%;

«Гахарія за Грузію» – 7,8%.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає офіційні результати парламентських виробів, адже вважає, що вони були сфальсифіковані під впливом Росії.

У понеділок, 28 жовтня, тисячі протестувальників зібрались під парламентом Грузії, щоб висловити незгоду з офіційними результатами парламентських виборів.