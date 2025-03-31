Рекламні плакати із закликами до диверсії розмістили в громадському тарнспорті

У Львові провели обшуки у трьох чоловіків, які, за даними слідства, створювали та розповсюджували у громадських місцях плакати із проросійською рекламою із закликами до диверсій. Правоохоронці припускають, що цю інформаційно-психологічну операцію організували спецслужби Росії.

Правоохоронці встановили, що плакати з QR-кодами, що веде на російський Telegram-канал, розклеїв 32-річний уродженець Калуша Івано-Франківської області. Чоловік розповів, що він отримав завдання поширити понад 2000 плакатів від 32-річного співвласника рекламної фірми зі Львова. Також, за даними слідчих, питаннями, що пов'язані з друком плакатів та пошуку шляхів їх розповсюдження, займався 56-річний уродженець Бучача Тернопільської області. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела у правоохоронних органах. У СБУ Львівщини наразі цю інформацію не коментують.

За адресами проживання чоловіків у Львові провели обшуки і вилучили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку. Також їм вручили повістки та викликали на допит.

Нагадаємо, 27-28 березня в електротранспорті та на фасадах житлових будинків у Львові з'явилися рекламні плакати із текстом «НЕ сумнівайся! Переходь і здійсни свої мрії» з зображенням QR-коду. За ним можна було перейти на російський Telegram-канал, де поширюються заклики до припинення мобілізації, диверсій та здійснення державного перевороту в Україні. Справу розслідує СБУ.