Рекламні оголошення розвішали на конструкціях всередині трамваїв

У п’ятницю, 28 березня, у львівських трамваях помітили рекламні плакати із QR-кодами, що ведуть на Telegram-канали, які закликають до вчинення диверсій. Служба безпеки України вже перевіряє, хто розмістив ці оголошення. У міській раді ZAXID.NET повідомили, що плакати оперативно вилучили із громадського транспорту.

Як видно із оприлюднених депутатом Львівської міськради Ігорем Зінкевичем фото, незаконні рекламні оголошення розташовані в салоні трамваїв, одразу біля вхідних дверей. На банері зеленого кольору посередині розміщений QR-код та напис: «Не сумнівайся, переходь і здійсни свої мрії».

Якщо зісканувати QR-код, то він веде на Telegram-канал «Украина против» – ­проросійський паблік, який публікує повідомлення із закликами до диверсій в обмін на винагороду. У деяких повідомленнях вказано, що рух бере на себе відповідальність за підпали автомобілів військових та працівників ТЦК.

Як повідомив Ігор Зінкевич, наразі таку рекламу виявили у міських трамваях. За даними ZAXID.NET, також її можна побачити на маршрутах №2 і №3.

«Наразі разом із директором департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олегом Забарилом проводимо оперативну роботу по виявленню цієї реклами та зняття її з рекламних площ. Також будемо з’ясовувати, яким чином було допущено розміщення такої реклами», – повідомив Ігор Зінкевич.

Речниця обласного управління СБУ Роксолана Яворська підтвердила ZAXID.NET, що з четверга, 27 березня, Служба безпеки встановлює причетних до незаконної акції.

«Відучора наші співробітники СБУ працюють над встановленням всіх учасників цієї протиправної акції», – повідомила Роксолана Яворська.

Мешканців міста закликають не переходити за QR-кодами, аби не вестись на ворожу пропаганду та не надавати свої дані. Крім цього, львів’ян просять повідомляти локації, де були помічені такі оголошення.

Додамо, серед львівських трамваїв лише вагони виробництва концерну «Електрон» обладнані камерами відеоспостереження. Трамваї, які Львів отримав у подарунок від європейських міст, таких камер не мають.