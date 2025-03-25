Поблизу кордону із Польщею почали будувати майбутній індустріальний парк «Мостиський сухий порт». Це буде вже третій сухий порт у цій місцевості. Планується, що на ділянці у майже 35 га біля залізничної станції «Мостиська І» буде контейнерний термінал, нафтобаза від ОККО, промислова сонячна електростанція, різноманітні склади тощо. Керуватиме процесом створення індустріального компанія з колишньої кримської, а нині київської, промислової групи «Інтеррибфлот», що виготовляє рибні консерви під відомою торговою маркою «Аквамарин».

Історія, що тривала сім років

Про проєкт індустріального парку «Мостиський сухий порт» між містом Мостиська, селами Волиця та Годині вперше заговорили 2017 року – тоді Львівська ОДА визначила низку земельих ділянок, які у подальшому мали запропонувати приватним інвесторам для будівництва логістичних потужностей. Детальний план території індустріального парку типу сухий порт у травні 2020 року оприлюднила Мостиська РДА. Тоді передбачалося, що порт побудують на двох комунальних ділянках сукупною площею 63,25 га.

Навесні 2020 року обласна адміністрація вела перемовини із іноземним аграрним інвестором, який волів займатися на території індустріального парку переробкою кукурудзи та виробництвом біогазу, але переговори не мали успіху.

Офіційно індустріальний парк «Мостиський сухий порт» зареєстрували 2021 року на ділянці площею 34,51 га. Планувалося, що він стане великим логістичним хабом для розвантаження, перевантаження та зберігання товарів з України та країн Азії, які мають перевозити залізницею як в бік Євросоюзу, так й у зворотному напрямку.

У 2022 році Мостиська міськрада затвердила керуючу компанію індустріального парку – ТОВ «Мостиський хаб». А на сесії у березні 2025-го видала їй містобудівні умови та обмеження.

Коли запрацює порт

Проєкт зведення порту передбачає кілька етапів та триватиме приблизно два-три роки, розповів ZAXID.NET директор «Мостиський хаб» Павло Подолян. Наразі майже завершене будівництво під’їзної дороги від траси М11 Львів-Шегині до території індустріального парку.

Будівництво під’їзного шляху, фото Мостиської міської ради

На основній ділянці майбутнього сухого порту триває розрівнення території, будівельники планують вивезти звідти близько 1 млн м3 ґрунту. Опісля заплановане прокладання двох залізничних колій різної ширини. Компанія також власним коштом реконструюватиме станцію «Мостиська І». що належить «Укрзалізниці». Підведення комунікацій мають завершити у другому півріччі наступного року, а потім стартуватиме будівництво контейнерного терміналу.

Загалом на повну потужність новий сухий порт запрацює не раніше ніж наприкінці 2027 року.

Чим займатиметься сухий порт

За словами Павла Подоляна, головним напрямом діяльності індустріального парку буде перевалювання різноманітних вантажів.

Наразі «Мостиський хаб» має попередню домовленість із компанією групи ОККО (власник – Віталій Антонов) про будівництво у сухому порту нафтової бази ємністю до 100 тис. м3 пального. Якщо сторони невдовзі погодять усі деталі, то будівництво нафтобази може розпочатися вже влітку, каже Подолян.

Окрім того, на території сухого порту розміщуватиметься промислова сонячна станція потужністю 5,5 МВт. Її будуватиме київське ТОВ «Далорт» (входить у групу «Каспіт» бізнесмена Євгенія Воробйова, що займається нафтопродуктами, виробництвом добрив, будівництвом та обслуговуванням сонячних елетростанцій).

Окрім того, у порту, згідно з планами, буде митний пост, різноманітні склади, зокрема низькотемпературні, площею понад 30 тис. м2, офісні та адміністративні будівлі площею понад 3,5 м2, перевалочний термінал на 1680 контейнерів, бомбосховища тощо.

Наразі, як повідомив ZAXID.NET Павло Подолян, його компанія веде перемовини із польським контейнерним оператором Loconi Intermodal, яка займається транспортуванням вантажів з/до портів Ґданська та Ґдині, що синхронізації роботи в майбутньому.

Планується, що по завершенні усіх черг будівництва у порту працюватиме близько 1150 людей.

Скільки коштуватиме порт і звідки гроші

Загальний кошторис будівництва сухого порту наразі не розголошують через непевну економічну ситуацію в країні та інші чинники. За словами Павла Подоляна, відповідно до попередніх підрахунків, вартість побудови контейнерного терміналу сягатиме 8 млн доларів, інфраструктури (підведення колій та автодороги, газо- і водопостачання тощо) – до 13 млн доларів.

Нафтобазу на території порту власним коштом будуватиме група ОККО, її орієнтовна вартість – близько 60 млн доларів.

Проєкт сухого порту отримує фінансування з різних джерел, каже Подолян. Зокрема, інвестиції надходять від польсько-українського фонду United Heritage (його засновник – громадянин України Роман Нікітов, він же є очолює венчурний підрозділ української фінансової групи ICU). Проте основні витрати взяли на себе бенефіціанти компанії-оператора майбутнього сухого порту.

«Це виробники відомих рибних консервів під маркою «Аквамарин». Вони є чи не в кожному супермаркеті країни. Вони працюють як в Україні, так й за кордоном», – зазначив Павло Подолян.

Риба, Хміль і антарктичний кріль

Компанія «Мостиський хаб» була зареєстрована влітку 2018 року в Мостиськах, згідно з даними YouControl. Спочатку її засновниками були громадяни Польщі: Даріуш Казімєж Сосьнєж, Павел Ян Поляновскі та Войцєх Ришард Годос та українці Михайло Фляк, Андрій Волошин, Станіслава Бучковська, Михайло Габрель та колишній народний депутат від «Народного фронту» Михайло Хміль. Проте згодом власники змінилися і компанія стала належати київській бізнесові родині Міщенків (володіють інвестиційним фондом «Феномен», заводом Bakery Food Investment, заводом мінеральних вод «Аква Миргород», мережею кавʼярень під брендами Fishki coffee та іншими активами).

На початку 2024 року «Мостиський хаб» отримав нових власників – ними стали київське ТзОВ «Інтерпромфлот» (70%) та кіпрська компанія Sovanna Investments Limited (30%). Одноосібним власником «Інтерпромфлоту» є киянин Сергій Харенко, а справжні контролери фірми з Кіпру наразі невідомі.

Раніше сайт антикорупційних розслідувань «Наші гроші» писав, що «Інтерпромфлот» є компанією з орбіти корпорації «Інтеррибфлот» – лідера українського ринку рибної консервації. Вона виготовляє консерви під відомими брендами «Аквамарин», «Море», «Атлантика» тощо.

Фото ТМ «Аквамарин»

«Інтеррибфлот» — єдина українська компанія, що виловлює і переробляє криль (антарктичні креветки) безпосередньо в Антарктиці. Їй належить український риболовецько-крилевий траулер «Морє Содружества». Також вона доправляла українських науковців на станцію «Академік Вернадський» та обслуговувала її, вигравши державний тендер.

Корпорація заснована 1994 року в Севастополі. Після окупації Криму Росією її компанії переїхали до Києва, Миколаєва та інших міст. Проте у російському реєстрі одразу після окупації півострова була зареєстрована севастопольська фірма «Інтерпромфлот» Володимира Нігара, екс-керівника корпорації «Інтеррибфлот».

Як писав «Центр журналістських розслідувань», 10 років тому «Інтерпромфлот» та низьку інших компаній з концерну «Інтеррибфлот» податкова звинувачувала «в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах». Йшлося про те, що «Інтерпромфлот» та інші споріднені ТзОВ були так званими податковими ямами ­– фірмами, що їх використовують інші платники податків не з комерційною метою (купив-продав), а для одержання податкової вигоди, наприклад мінімізації податків, несплати податку в повному обсязі або для незаконного відшкодування ПДВ.

У Єдиному реєстрі судових рішень України є низка ухвал, датованих 2016-2018 роками, про обшуки та вилучення документів у цій справі, зокрема у «Інтерпромфлоту», однак немає інформації про завершення розслідування та скерування його матеріалів до суду. Згодом усім компаніям повернули документи та печатки.

Мостищина – земля портів

Сухий порт біля залізничної станції «Мостиська І» – буде вже третій у цій місцевості. Ближче до села Волиця працює логістичний термінал MOST Logistic Terminal, що належить аграрній компанії «Агросем» (власники Олег Звягінцев, Олександр Вайнер, Ігор Звягінцев, Олексій Кулик). А неподалік польського кордону, біля станції «Мостиська ІІ» побудований сухий порт від компаній «Лемтранс» (власник – Рінат Ахметов) та «Рейл Транс Інвестмент» (власник – Олександр Приймак).