У парку «Формація» тривають інтенсивні будівельні роботи

У промисловій зоні Сигнівка триває будівництво двох індустріальних парків: муніципального парку «Формація» під управлінням «Alterra Group» на 30 га та приватного – «Sparrow Парк Львів» на 19 га. У парку «Формація» завершується будівництво вже п’яти промислових приміщень.

Як 20 березня повідомила пресова служба ЛМР, міський голова Львова Андрій Садовий оглянув будівництво індустріального парку «Формація». Нині на об’єкті тривають інтенсивні будівельні роботи. П’ять будівель вже є збудовано, їх планують здати у квітні-червні цьогоріч. Загалом у парку має бути 140 тис. м2 промислових площ.

«Це є робота для 3,6 тис. людей. Це інвестиція понад п’ять млрд грн. Сильна армія має опиратися на сильну економіку. І робота буде, а для українців це важливо, адже це податки і ще більше коштів для нашої армії», – наголосив міський голова Андрій Садовий.

Із великих виробників у індустріальному парку «Формація» будуть компанії: «USPpanels» – виробник сендвіч-панелей, «Пожмашина» – виробник автотранспорту та спецтехніки для пожежників ДСНС і агросектору, «Лакма» – виробник кришок та пляшок, Family Gold Masters – ювелірна компанія, а також ще один виробник запчастин і деталей.

«Лакма» і «USP-панель» планують запустити виробництво до кінця 2025 року, на початку 2026 року – «Пожмашина», а також виробники запчастин і деталей. Окрім того, цьогоріч запуститься ще близько двох десятків виробництв малого та середнього бізнесу, серед відомих зокрема компанія «Dodo Socks».

Повідомляється, що цьогоріч в парку працюватимуть вже понад 500 людей. Для них тут готують інфраструктуру, офісні приміщення, в тому числі їдальню, кафе, ресторан, місця відпочинку і загального користування, а також івент-холл в укритті парку.

«Це повноцінна екосистема. Виробники, які потрапляють в індустріальний парк, будуть в середовищі таких самих, як і вони самі. Тож вони можуть утворювати горизонтальні зв’язки і робити більш складну продукцію, більш готову. Не запчастини, а готовий виріб, не готовий виріб, а просунутий з керуванням і управлінням. Для того у парку є все. Їм тут буде дуже комфортно і дуже круто», – наголосив комерційний директор індустріального парку «Формація» Максим Лозовський.

У парку створять науково-технологічний центр зі стартап-інкубатором, де розвиватимуть нові підходи та інноваційні рішення. Тут будуть лабораторії та коворкінги, конференц- та виставкові зали, поліклініка, заклади харчування та торгівлі, ігрові кімнати для дітей працівників та кімнати відпочинку для матері та дитини. Окрім цього на території парку буде рекреаційна зона із озелененням.

Нагадаємо, індустріальний парк «Формація» – це найбільший промисловий проєкт міста площею 30 га. Згідно з умовами договору, керуюча компанія зобов’язана залучати до парку промислові виробничі компанії, а резиденти-виробники повинні реєструватись у Львівській громаді та платити тут податки.

Торік індустріальний парк «Формація» отримав 114 млн грн державної підтримки від Міністерства економіки України на будівництво та розвиток інфраструктури.

Керуюча компанія нині шукає потенційних власників для приміщень невеликої площі, отже є відкритою до запитів від промислових виробників.

Поруч з індустріальним парком «Формація» в промзоні Сигнівка інвестиційна компанія «Спарроу Кепітал» завершила будівництво 3-ї черги індустріального парку «Спарроу Парк Львів». Тут звели сучасне укриття на 500 людей та облаштували додаткову парковку для вантажного та легкового транспорту. Проєкт реалізовано на 50%. Тривають підготовчі роботи до 4-ї черги будівництва.

В індустріальному парку вже працює близько 350 людей, а до кінця року буде 600 працівників. Нині резидентами «Спарроу Парк Львів» є «FM Logistics», «ПриватБанк» та «Аврора Мультимаркет».