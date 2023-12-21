У четвер, 21 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Рак – не вирок. У Львові відкрили новий сучасний Центр променевого лікування пацієнтів з онкозахворюваннями. Запрацював він на базі лікарні Святого Пантелеймона. Задля розвитку бізнесу та економіки. У промисловій зоні Сигнівка розпочали будівництво індустріального парку «Формація. Львів». Відновили безготівкову оплату. Від завтра у громадському транспорті Львова на лініях працюватиме контроль. У співфінансуванні з мерією мешканці вже відремонтували 15 аварійних балконів, ще 38 – в роботі.

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