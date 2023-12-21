Мешканців просять підготуватися до різкої зміни погоди

У п’ятницю, 22 грудня, у Львові та області очікується різке погіршення погоди. Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.

На заміну сонячній погоді 22 грудня на територію Львівщини прийдуть мокрий сніг та сніг, налипання мокрого снігу. Подекуди можливі хуртовини, на дорогах буде ожеледиця. Це впливатиме на погіршення видимості.

Також у п’ятницю буде сильний вітер зі швидкістю 17-22 м/с, а вночі місцями – 25-27 м/с. У зв’язку з цим оголошено другий – помаранчевий – рівень небезпеки у Львові та в усій області.

Попередження від синоптиків

Температура повітря у п’ятницю, 22 грудня, становитиме вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень – 0-5° тепла. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря істотно не зміниться.

У суботу, 23 грудня, вітер не стихатиме, пориви зменшаться лише у неділю, 24 грудня. Температура повітря на вихідні коливатиметься у межах нуля, падатиме мокрий сніг.

Утім вже з понеділка, 25 грудня, і до 29 грудня очікується кількаденне потепління до 6-9 градусів тепла. Опади поступово припиняться до середи, 28 грудня, а останні дні 2023 року у Львові навіть можуть бути сонячними.