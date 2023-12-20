На Хмельниччині у вівторок, 19 грудня, зафіксували два температурні рекорди. Йдеться про Кам’янець-Подільський та селище Нова Ушиця, повідомили у Хмельницькому обласному центрі з гідрометеорології,

Як зазначають синоптики, у цей день максимальна температура повітря у Кам’янці-Подільському сягнула +12,6⁰С. Попередній рекорд фіксували ще у 1968 році, тоді температура повітря становила +9,9⁰С. Таким чином, показник перевищено на 2,7⁰С.

Окрім цього, ще один рекорд зафіксували в селищі Нова Ушиця: температура повітря становила + 11,1⁰С. Попереднє рекордне значення 1989 року становило +9,2⁰С. Відтак наразі цей показник перевищено ️на 1,9⁰С.

Додамо, що хмельницькі синоптики на 20 грудня прогнозують від +2 до +7⁰С вдень. До кінця тижня суттєвого похолодання не буде.