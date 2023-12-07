Осінь в Івано-Франківську

Календарна осінь 2023 року на Прикарпатті була найтеплішою за останні 10 років і за увесь період спостережень. Особливо теплими були вересень та жовтень.

Як повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології 6 грудня, восени середні температури повітря в регіоні становили 10,5-11,5 ⁰С тепла, що на 2,4-2,8 ⁰С вище норми.

«В Івано-Франківську та Долині у вересні та жовтні середньомісячні температури повітря перевищили максимуми з середньомісячних температур повітря в ці місяці за увесь період спостережень. Всі осінні місяці були теплішими від норм, особливо вересень та жовтень, коли позитивне відхилення досягало 3-4 ⁰С», – інформують синоптики.

Осінь 2023 року на Прикарпатті відзначилася нерівномірним розподілом опадів. На рівнині їх було мало, зате у високогір’ї – в 1,5 рази вище норми, що зробило цьогорічну осінь однією з найбільш зволожених за увесь період спостережень. Найвологішим місяцем став листопад, а найсухішим – вересень.