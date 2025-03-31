у Львові дощитиме практично весь тиждень

Синоптики попередили про штормове попередження до кінця доби 31 березня та 1 квітня у Львові. Загалом до кінця тижня температура на Львівщині суттєво знизиться до +3-5°С, очікуються дощі.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив про густий туман з видимістю 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). А далі температура повітря опускатиметься до +3°С тепла.

Прогноз погоди у Львові до 5 квітня

«Поточний робочий тиждень розпочався прохолодною та дощовою погодою. Така ситуація збережеться впродовж більшої частини тижня і лише ближче до вихідних трохи розпогодиться на 1-2 дні. Але вже вихідними ситуація знову кардинально зміниться», – повідомив гідрометцентр.

Дощі впродовж тижня прогнозують від невеликого до помірного. Температура вночі 2-7°С тепла, вдень коливатиметься між 9-14°С та 12-17°С тепла.

1 квітня на Львівщині буде хмарно, часом невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер північний 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла. У Львові вночі 5-7° тепла, вдень 10-12° тепла.