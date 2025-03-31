Російський вербувальник намагався залучити одеського школяра до підпалів автомобілів та адмінбудівель. Проте хлопець здав росіянина правоохоронцям. Про це у неділю, 30 березня, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Постійна роз’яснювальна робота з учнями щодо небезпек, які можуть чатувати в інтернеті, дає свої результати», – написав Білошицький.

Він розповів, що нещодавно до одеського інспектора Служби освітньої безпеки звернувся учень 9-го класу, який розвів, що його намагалися завербувати для підривної діяльності. В Telegram-каналі хлопцю написали невідомі та запропонували підзаробити. Завданням було підпалювати транспортні засоби РТЦК, адміністративні будівлі та залишати на них графіті.

Білошицький пояснив, що спочатку росіяни заманюють нескладними завданнями, як-от сфотографувати певний об’єкт або намалювати графіті. Якщо це виконано, дитину намагаються втягнути у більш серйозну підривну діяльність, для цього часто використовують або шантаж, або обіцянки заробітку.

«Школяр зберіг листування на телефоні та передав інспектору Служби освітньої безпеки. Відповідні служби вже поінформовані та працюють над цією подією», – додають у дописі.

Фото поліції, листування школяра з російським вербувальником

У Міністерстві освіти зазначили, що російські спецслужби все частіше вербують українських дітей, намагаючись дестабілізувати ситуацію у країні.

Батькам дали кілька порад, на що звернути увагу, щоб розпізнати, що дитину могли завербувати росіяни:

фінанси та майно: у дитини з'явилися дорогі речі, гаджети або кошти, походження яких вона не може пояснити;

зміна поведінки: дитина раптово стала замкненою, проводить більше часу в соціальних мережах;

раптово з'явилися інші інтереси, наприклад, зацікавленість військовою справою, політикою, критичною інфраструктурою;

з'явилися нові знайомі, які можуть підштовхнути до протиправних дій;

розмови про заробіток: віра у «легкі гроші» через інтернет чи незнайомих осіб.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що поліція Тернополя та працівники СБУ запобігли вчиненню теракту біля підрозділу поліції, який мала виконати 14-річна школярка. Вона погодилася підірвати службовий автомобіль поліції через шантаж відвертими фото.