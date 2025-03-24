Затриманій загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України затримала в Одесі російську агентку, яка допомагала готувати ракетну атаку на базу морських піхотинців. Жінка під час збору розвідданих використовувала 6-річного сина для прикриття. Про це у понеділок, 24 березня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Росіяни звернули увагу на 39-річну безробітну одеситку через її коментарі у російських Telegram-каналах, у яких вона закликала окупувати Одесу. Після дистанційного вербування, за завданням російської спецслужби, жінка мала скоригувати ракетні удари по місцях базування морської піхоти ЗСУ. Для цього вона збирала дані про дислокацію морпіхів, а також прикордонників та поліцейських, які виконують завдання на південному напрямку. Щоб не привертати увагу під час збору розвідувальної інформації, затримана брала із собою дитину.

«Для конспірації розвідвилазок агентка виходила нібито на прогулянку зі своїм 6-річним сином і в цей час фотографувала будівлі потенційних цілей та позначала їхні координати на гугл-картах. Після “прогулянок” з дитиною жінка узагальнювала агентурний звіт і готувалася до його передачі своєму російському куратору», – йдеться у повідомленні СБУ.

Встановлено, що окупанти обіцяли затриманій після виконання завдання евакуювати її до Росії через треті країни. Крім того, поплічниця Росії сподівалась отримати там роботу.

СБУ викрила зрадницю ще на початковому етапі розвідувальної діяльності та затримала у власному помешканні. Під час обшуку у неї вилучили телефон та планшет з анонімними чатами у месенджері, який використовувала для зв’язку з російською спецслужбою.

Затриманій оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення.