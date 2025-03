В основі вистави ‒ добірка віршів із книги Аманди Ґорман Call Us What We Carry.

У театрі Леся Курбаса відбулась прем’єра вистави «Ціна світла» за віршами американської поетки Аманди Ґорман. В основі вистави ‒ добірка віршів із книги Аманди Ґорман Call Us What We Carry.

«Глибоко структурована поезія Ґорман, написана під час пандемії, – це як мандрівка за море крізь припливи та відпливи історичних хвиль. Вона проливає світло на тріумфи й трагедії, які зробили нас тими, ким ми є, водночас виписуючи шляхи до тих, ким ми можемо бути», – вважають у театрі.

Важливо, що вірші Ґорман вперше перекладені українською та вперше в світі звучать на театральній сцені. Оскільки в Україні ці тексти ніколи не були видані, познайомитись з ними українською можна лише у театрі Курбаса.

Авторкою ідеї та кураторкою проєкту є Юлія Франко, художній керівник проєкту – Андрій Водичев, режисер – Володимир Кучинський, художник – Олександр Білозуб. Художній переклад та поетична адаптація – Катерина Калитко, переклад – Анна Галас.

Цей масштабний театральний проєкт робився в умовах турбулентності: спочатку його підтримало посольства США в Україні. У розпал роботи з відомих причин фінансування було припинено (а оскільки Ґорман виступала на інавгурації президента Байдена, то сподіватись на його відновлення найближчим часом у театрі не стали). Проте вистава вийшла. Якою? Розповідаємо.

Для театру Курбаса робота з поезією є звичною справою. Однією із перших робіт театру була поетична вистава за творами Василя Стуса. Згодом театр звертався до поезії Антонича тощо. Проте вперше театр працює з ультрасучасною за формою американською поезією.

І саме тут містяться і найбільші чесноти, і найбільші недоліки вистави.

Поезія Ґорман наповнена образами, символами та при цьому має строгу форму. Тексти, що звучать зі сцени, вражають глибиною змісту та сенсами. Вони творять особливу магію, яка не може не захопити глядача та заворожити його. До слова, цікаво дивитись, як поетка сама читає свої вірші. Вона вміє вибудувати унікальні ритми та пластику на додачу до непересічних текстів.

Цікавою є робота з музикою та співами (композитор Олесь Коваль, музична керівниця Тамарі Ґорґішелі), яка поєднує різні стилі та континенти. Хореографом вистави є Анатолій Сачівко, засновник Apache Crew.

Усе це забезпечує гарний візуальний та звуковий ряд вистави, дозволяє віршам звучати на повний голос.

Тим не менше складно позбутися враження, що театр і далі залишається у зоні комфорту. Тобто обираючи новий та абсолютно свіжий та навіть новаторський матеріал він користується тими методами та підходами, які є ним давно вивченими. Тобто вистава зачаровує, але не дивує.

Проте це аж ніяк не означає, що вона погана. Це сильне та емоційне видовище, варте уваги. Тож нагадаємо імена тих, хто її створив і хто ще не був згаданий:

Діють:

Аріна Бочарова

Андрій Водичев

Тамара Ґорґішелі

Оксана Козакевич

Марко Свіжінський

Денис Соколов

Юрій Сулик

Єва Федчишин

Олег Цьона

Менеджерка проєкту – Дарина Ольшанська

Міжнародний медіакоординатор – Василь Мицько

Найближчі покази – 5, 6, 27, 30 квітня.

Хто така Аманда Ґорман

Аманда Ґорман (фото the Guardian)

26-річна Аманда Ґорман стала відома усьому світу після виступу на інавгурації президента США Джо Байдена. Після цього виступу The Times назвали Аманду найпопулярнішою поетесою Америки. За всю історію лише шість поетів виступали на інавгураціях президента (ця традиція стосується членів Демократичної партії). Аманда Горман стала наймолодшою з них, тоді їй було усього 22 роки. Аманда прочитала поезію The Hill We Climb («Пагорб, на який ми підіймаємося»). «Коли настає день, ми запитуємо себе, де ми можемо знайти світло у цій нескінченній тіні?» – так розпочався її вірш.

Аманда Горман народилася у Лос-Анджелесі у 1998 році. У дитинстві вона мала дефект мовлення, так само як і Байден. В інтерв'ю Los Angeles Times дівчина заявила, що це лише мотивувало її до публічних виступів.

«Коли вам потрібно навчитися вимовляти звуки [і] дуже піклуватися про вимову, це дає вам певне розуміння звуку, слухового досвіду», – сказала поетка. Тож її манера декламації та ритмічний малюнок віршів уже самі по собі ставлять цікаві задачі як для виконавців, так і для тих, хто працюватиме над музичним рішенням майбутньої вистави.

У 16 років Аманда Горман стала молодіжною поеткою-лауреаткою у Лос-Анджелесі. Три роки по тому, вивчаючи соціологію в Гарварді, вона стала національною молодіжною поеткою-лауреаткою, першою в історії країни. Це звання присуджують в межах національної програми, під керівництвом Urban Word NYC спільно з Бібліотекою Конгресу. У 2015 році Ґорман опублікувала свою першу книгу «Та, для кого їжі недостатньо» (The One for Whom Food Is Not Enough).

Її поезія належить до напряму Spoken word. Це рух поетів, які орієнтуються не лише на написаний текст, а й на текст проговорений. Це дуже важливе явище сучасної американської та англомовної культури. Воно зародилося в середині вісімдесятих у Чикаго. Це велике явище, для якого також характерна пильна увага до політичних та соціальних тем.

Аманда Ґорман також є активісткою, що бореться проти расизму та дискримінації. Ґорман є засновницею некомерційної організації One Pen One Page, яка проводить молодіжну програму креативного письма та лідерства. 2017 року вона стала першою молодіжною поетесою, яка відкрила літературний сезон для Бібліотеки Конгресу та читала свої поезії на MTV. Морганівська бліотека і музей придбала її вірш In This Place (American Lyric) і виставила його на показ 2018 року поряд з творами Елізабет Бішоп. На замовлення фірми Nike Ґорман написала вірш, присвячений пам'яті чорношкірих спортсменів.

Також вона заявила, що хоче балотуватися в президенти США на президентських виборах 2036 року.

А ще Ґорман стала моделлю, підписавши угоду з IMG Models, міжнародним модельним агентством, яке робить ставку на розмаїття серед своїх моделей.

Наснага до виживання, біль, опір, мрії про світлі прийдешні часи – ці думки Аманди Ґорман є спільними для наших країн попри їх географічну віддаленість одна від одної.