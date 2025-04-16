Ескулаб сплатив значну суму у бюджет

Медична лабораторія Ескулаб продовжує стабільно працювати на благо українців. Робота триває, попри серйозний тиск, що чинять на компанію з різних сторін.

Завдяки діям співвласників Станіслава Луговського та Дениса Мельника, компанія не лише вистояла у складних умовах, а й продемонструвала впевнене зростання.

Що змінилось з керівництвом

За совами фінансового директора та співзасновника Станіслава Луговського, вони взяли на себе відповідальність за компанію, працівників і пацієнтів.

«За короткий час вдалося навести порядок у фінансах, оптимізувати роботу та вивести Ескулаб на новий рівень. Наше завдання – зберегти компанію чесною, прозорою та соціально відповідальною», – зазначив він.

Одним із важливих результатів стало те, що у 2024 році лабораторія сплатила до державного бюджету понад 100 мільйонів гривень податків. Це один із наслідків впровадження відкритих і контрольованих фінансових процесів.

Водночас Ескулаб – також серед найкращих роботодавців у галузі. Середня заробітна плата у компанії в IV кварталі минулого року сягнула 25 714 гривень.

Це у 1,4 раза більше, ніж середня заробітна плата у сфері охорони здоров’я за той самий період – 18 152 гривні (за інформацією Міністерства фінансів України). Такий показник свідчить про справжню турботу компанії про свій колектив, збереження кваліфікованих кадрів і створення гідних умов праці.

Частина компанії досі залишається під прямим керівництвом колишнього директора Сергія Дядюшка. Зокрема, мережа лабораторій у Києві, яка працює під брендом Ескулаб Центр, була закрита, а працівники цієї частини компанії кілька місяців не отримували заробітної плати.

Як вважають співвласники Станіслав Луговський та Денис Мельник, ця ситуація стала наслідком рішень Дядюшка та спроб втримати вплив на компанію, попри наслідки для людей.

«Якби не спільні дії нашої команди, така доля могла б спіткати і Ескулаб загалом. Але ми змогли втримати ситуацію, зберегти компанію, робочі місця, забезпечити стабільну роботу всіх лабораторій і гідні умови для людей», – наголосив співвласник компанії Денис Мельник.

Паралельно правоохоронні органи продовжують розслідувати зловживання Сергія Дядюшка. Відповідно до фактів, його дії завдали компанії шкоди та спричинили штучну дестабілізацію її роботи.

Попри всі виклики, Ескулаб залишається надійним партнером для українців у питаннях здоров’я. Лабораторії по всій країні стабільно працюють. Вони щодня приймають тисячі пацієнтів і гарантують якісну та оперативну діагностику.

«Ми не зупинимось. У нас сильна, згуртована команда, яка вірить у свою справу. Ескулаб і надалі працюватиме на благо українців», – резюмував Станіслав Луговський.