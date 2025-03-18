Програма аналізів «Здорова печінка»

Печінка – один із найважливіших органів нашого організму. Вона працює безперервно, очищаючи кров, допомагаючи травленню та підтримуючи імунітет. Проте проблеми з нею можуть залишатися непомітними роками. Саме тому медична лабораторія Ескулаб пропонує жителям Львівщини перевірити стан печінки у рамках соціальної ініціативи.

З 17 березня до 19 квітня 2025 року всього за 1 гривню можна здати програму аналізів «Здорова печінка» у всіх відділеннях Ескулаб у Львові, Львівській та Чернівецькій областях. Дослідження включає шість ключових показників роботи печінки: АЛТ, АСТ, ГГТ, а також загальний, прямий і непрямий білірубін.

«У ці непрості часи турбота про здоров’я українців залишається для нас пріоритетом. Ми розуміємо, що профілактика – найкращий спосіб зберегти здоров’я, тому продовжуємо соціальні ініціативи, які дають можливість людям здати важливі аналізи безкоштовно. Ескулаб працює стабільно, наша команда на місці й робить свою справу – допомагає людям отримувати якісну лабораторну діагностику. Ми віримо, що разом можемо подбати один про одного», – зазначив співвласник лабораторії Денис Мельник.

Чому це важливо?

Печінка не болить, тому її проблеми часто залишаються непоміченими. За статистикою, у 50% випадків люди не відчувають жодних симптомів. Але навіть без явних ознак можуть бути тривожні сигнали:

хронічна втома та проблеми зі сном;

порушення травлення, непереносимість жирної їжі;

висипання на шкірі, свербіж;

зміни в менструальному циклі у жінок;

жовтизна білків очей, сухість у роті, сильна спрага.

Якщо вчасно перевірити роботу печінки, можна запобігти серйозним захворюванням і зберегти здоров’я надовго.

Як скористатися пропозицією?

Пройти дослідження можна лише за 1 гривню у найближчому відділенні лабораторії Ескулаб. Пропозиція діє за умови витрат на інші послуги лабораторії на суму 100 грн. Адреси та деталі можна знайти за посиланням або дізнатися за телефоном безкоштовної Інформаційної лінії 0 800 503 680.

Перевірте печінку зараз – подбайте про здоров’я на майбутнє!