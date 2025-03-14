Простір для відновлення ветеранів у Великому Любіні вдалось звести за сім місяців, його площа – понад дві тис. м2

На Львівщині запрацював новий сучасний простір фізичної та ментальної реабілітації для ветеранів. Про це у п’ятницю, 14 березня, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Простір для відновлення ветеранів у Великому Любіні вдалось звести за сім місяців, його площа – понад дві тис. м2. Там одночасно відновлюватися можуть 60 людей

У просторі облаштували:

різнорівневі доріжки з різним покриттям, які допоможуть навчитися ходити після протезування;

спортивний майданчик для адаптивних ігрових видів спорту – футболу, баскетболу, волейболу, тенісу;

тренажерний комплекс зі сучасним обладнанням, там можна працювати над силою, витривалістю та рухливістю – з урахуванням різних рівнів фізичної підготовки;

сектор для настільного тенісу – це активний відпочинок, розвиток координації і роботи в команді;

локація для стрільби з лука, де можна розвивати концентрацію, точність і самовладання.

«Для нас вкрай важливо дати нашим захисникам можливість відновити свої сили, пройти якісну фізичну та ментальну реабілітацію. Наші герої мають відчувати, що про них дбають. Центр «Галичина» зараз є одним з найбільших в Україні, де надають послуги з реабілітації людей з інвалідністю. Цей заклад є в пріоритеті у держави, і ми дякуємо за підтримку у його подальшому розвитку. Наші хлопці та дівчата мають змогу тренуватися на свіжому повітрі у супроводі фахівців. Завдяки обласному проєкту «Ліга Нескорених» уже сотні наших ветеранів долучились до різного роду тренувань та спортивних навчань», – сказав начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

У новому просторі одночасно відновлюватися можуть 60 людей (Усі фото із Facebook Максима Козицького)

Проєкт реалізовує департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОВА в межах обласної програми «Ліга Нескорених». На облаштування центру виділили 18,2 млн грн, ще понад 1 млн грн скерувала компанія Onur Group Ukraine, а також майже 500 тис. – Центр реабілітації «Галичина».