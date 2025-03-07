У Львові запрацює реабілітаційний центр для постраждалих від війни дітей
Благодійники інвестують у нього близько 50 млн євро
На Львівщині запрацює сучасний реабілітаційний центр для дітей та підлітків, які психологічно чи фізично постраждали через війну. У ньому прийматимуть дітей зі всієї України ідопомогу надаватимуть безкоштовно. Новий центр є частиною міжнародного проєкту «Nadija», і об’єднує зусилля українських та скандинавських партнерів, повідомив 7 березня голова ЛОВА Максим Козицький.
Реалізовують цей проєкт МОЗ України, Фундація дитячої лікарні та науково-дослідного інституту «Надія» (Фінляндія) і Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького.
Нині у Львові обговорили ключові кроки реалізації ініціативи з головою Ради директорів фонду «Надія» Анною Бернер та консультантом з безпеки й ризиків Юхою Ваухконеном, а саме:
Науково-дослідний центр. Він уже працює на базі ЛНМУ імені Данила Галицького. Тут почали дослідження у сфері ментального здоров’я українських дітей. Надалі – розпрацьовуватимуть стандарти і протоколи надання медичної та психологічної допомоги дітям, які постраждали під час повномасштабної війни.
Віртуальна лікарня. Створять онлайн-платформу телемедицини для амбулаторної реабілітації. Для цього залучать провідних українських і міжнародних фахівців, які мають необхідний досвід.
Реабілітаційний центр. Зведуть сучасний високоспеціалізований медичний заклад у Львові (на базі Львівського обласного перинатального центру). Цей медзаклад має стати ключовим осередком ментального та фізичного відновлення дітей в Україні, де застосовуватимуть передові європейські практики реабілітації.
«Профінансують проєкт міжнародні партнери. Благодійний фонд «Надія» інвестує у нього близько 50 мільйонів євро. Ці кошти покриють закупівлю сучасного обладнання, облаштування медичних підрозділів, підготовку українських фахівців (у тому числі стажування за кордоном) та залучення міжнародних експертів», – повідомив Максим Козицький.
Центр буде доступним для дітей та сімей зі всієї України, а допомогу у ньому надаватимуть безоплатно.