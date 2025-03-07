У реабілітаційному центрі зможуть безкоштовно отримати допомогу діти зі всієї України. які постраждали через війну

На Львівщині запрацює сучасний реабілітаційний центр для дітей та підлітків, які психологічно чи фізично постраждали через війну. У ньому прийматимуть дітей зі всієї України ідопомогу надаватимуть безкоштовно. Новий центр є частиною міжнародного проєкту «Nadija», і об’єднує зусилля українських та скандинавських партнерів, повідомив 7 березня голова ЛОВА Максим Козицький.

Реалізовують цей проєкт МОЗ України, Фундація дитячої лікарні та науково-дослідного інституту «Надія» (Фінляндія) і Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького.

Нині у Львові обговорили ключові кроки реалізації ініціативи з головою Ради директорів фонду «Надія» Анною Бернер та консультантом з безпеки й ризиків Юхою Ваухконеном, а саме:

Науково-дослідний центр. Він уже працює на базі ЛНМУ імені Данила Галицького. Тут почали дослідження у сфері ментального здоров’я українських дітей. Надалі – розпрацьовуватимуть стандарти і протоколи надання медичної та психологічної допомоги дітям, які постраждали під час повномасштабної війни.

Віртуальна лікарня. Створять онлайн-платформу телемедицини для амбулаторної реабілітації. Для цього залучать провідних українських і міжнародних фахівців, які мають необхідний досвід.

Реабілітаційний центр. Зведуть сучасний високоспеціалізований медичний заклад у Львові (на базі Львівського обласного перинатального центру). Цей медзаклад має стати ключовим осередком ментального та фізичного відновлення дітей в Україні, де застосовуватимуть передові європейські практики реабілітації.

«Профінансують проєкт міжнародні партнери. Благодійний фонд «Надія» інвестує у нього близько 50 мільйонів євро. Ці кошти покриють закупівлю сучасного обладнання, облаштування медичних підрозділів, підготовку українських фахівців (у тому числі стажування за кордоном) та залучення міжнародних експертів», – повідомив Максим Козицький.

Центр буде доступним для дітей та сімей зі всієї України, а допомогу у ньому надаватимуть безоплатно.