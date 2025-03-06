На Львівщині на обліку перебуває приблизно 12 000 дітей, половина з яких потребує послуг з реабілітаціїй з інвалідністю,

Львівщина отримала з державного бюджету 30 млн грн на реабілітацію дітей з інвалідністю. В області на обліку перебуває приблизно 12 тис. дітей з інвалідністю, половина з яких потребує послуг з реабілітації, повідомила пресслужба ЛОДА.

Як забезпечити дитині реабілітаційні послуги?

Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один із батьків дитини чи її законний представник разом із заявою за формою, затвердженою Мінсоцполітики подає до ЦНАПу чи виконавчого органу сільської, селищної та міської ради громади такі документи:

паспорт громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;

свідоцтво про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;

індивідуальну програму реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ (Форма № 027/о);

документ, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);

документи з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи.

Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається відповідно до індивідуальної програми реабілітації. Гранична вартість реабілітаційних заходів на рік для однієї дитини, яка має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати 16 000 гривень, III ступеня – 25 тис. грн. А для дітей -сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, збільшується на 50% для кожного ступеня.

«Реабілітаційними послугами, як стаціонарними, так й амбулаторними, дитина може бути забезпечена декілька разів на рік. З усієї кількості наданої суми, не менш ніж 60% мають бути скеровані саме на реабілітацію, інші 40% можуть покривати проживання та харчування дитини в медзакладі, а також вартість перевезення дитини, якщо вона потребує сторонньої допомоги. Цю послугу забезпечує реабілітаційна установа»,– каже т.в.о. директора департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Тетяна Крут.

Торік послугою з відшкодування вартості реабілітаційних послуг скористалась 1500 дітей з інвалідністю. Загальна сума видатків становила понад 29, 5 млн гривень.

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