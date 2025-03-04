Навчальний курс буде корисним усім, хто облаштовує простори

На освітній онлайн-платформі «Зрозуміло!» опублікували новий онлайн-курс про інклюзивність приміщення. Він розрахований на організації, які хочуть зробити свої простори та послуги доступними для людей з інвалідністю, пише «Освіторія».

Безкоштовний онлайн-курс «Інклюзивна гуманітарна допомога» розробив Фонд Східна Європа. Цей курс навчить створювати безбар’єрні простори. Він охоплює базові принципи інклюзії, практичні поради від експертів для пошуку ресурсів і партнерів для поліпшення доступності, а також ефективні методи навчання команди.

Навчальна програма складається з дев’яти лекцій, які допоможуть організаціям краще розуміти потреби людей з інвалідністю та впроваджувати інклюзію у свою діяльність:

Загальна ситуація в Україні;

Вступ до інклюзії. Бар’єри та сприятливі фактори;

Фізична доступність;

Надаємо послуги без бар’єрів;

Пошук ресурсів і мінімізація витрат;

Основи доступної комунікації;

Навчаємо команду принципів інклюзивності;

Стаємо кращими: регулярний аудит;

Портрет інклюзивної організації.

У відео розповідають ветеран війни Олександр «Терен» Будько та лідерка ГО «Група активної реабілітації» Уляна Пчолкіна.

Щоб переглянути онлайн-курс «Інклюзивна гуманітарна допомога», потрібно зареєструватися на освітній онлайн-платформі Зрозуміло! і вибрати онлайн-курс за посиланням.