Для рівності і безбар’єрності: навчальний онлайн-курс про інклюзивні простори
На освітній онлайн-платформі «Зрозуміло!» опублікували новий онлайн-курс про інклюзивність приміщення. Він розрахований на організації, які хочуть зробити свої простори та послуги доступними для людей з інвалідністю, пише «Освіторія».
Безкоштовний онлайн-курс «Інклюзивна гуманітарна допомога» розробив Фонд Східна Європа. Цей курс навчить створювати безбар’єрні простори. Він охоплює базові принципи інклюзії, практичні поради від експертів для пошуку ресурсів і партнерів для поліпшення доступності, а також ефективні методи навчання команди.
Навчальна програма складається з дев’яти лекцій, які допоможуть організаціям краще розуміти потреби людей з інвалідністю та впроваджувати інклюзію у свою діяльність:
- Загальна ситуація в Україні;
- Вступ до інклюзії. Бар’єри та сприятливі фактори;
- Фізична доступність;
- Надаємо послуги без бар’єрів;
- Пошук ресурсів і мінімізація витрат;
- Основи доступної комунікації;
- Навчаємо команду принципів інклюзивності;
- Стаємо кращими: регулярний аудит;
- Портрет інклюзивної організації.
У відео розповідають ветеран війни Олександр «Терен» Будько та лідерка ГО «Група активної реабілітації» Уляна Пчолкіна.
Щоб переглянути онлайн-курс «Інклюзивна гуманітарна допомога», потрібно зареєструватися на освітній онлайн-платформі Зрозуміло! і вибрати онлайн-курс за посиланням.