Найбільш затребувані професії серед студентів з особливими освітніми потребами: перелік
У закладах профтехосвіти Львівщини з найбільш затребуваних професій інклюзивного навчання – кулінарні професії. Про це повідомив департамент освіти і науки Львівської ОВА.
На Львівщині 99 студентів з особливими освітніми потребами (ООП) здобувають освіту у 14 закладах професійної освіти.
З найбільш затребуваних професій інклюзивного навчання такі:
- кухар, кондитер;
- оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, обліковець;
- кравець, закрійник;
- оператор компʼютерної верстки;
- дизайнер;
- електромонтер з ремонту у та обслуговування електроустаткування.
Головна спеціалістка департаменту освіти і науки ЛОДА Марія Васюник-Кулієва розповіла, що у 2024-2025 році збільшилась кількість дітей з ООП, які навчаються у закладах освіти Львівщини – 5152 (порівняно з 4414 осіб у попередньому навчальному році).
«Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту на інклюзивному навчанні в закладах освіти Львівської області, у 2 рази перевищує кількість осіб з ООП, які здобувають освіту в спеціальних закладах освіти. З 2016 року кількість осіб з ООП на інклюзивному навчанні у закладах освіти області збільшилася у 28 разів», – зазначає Марія Васюник-Кулієва.
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Також вона повідомила, що серед 47 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Львівської області 39 – частково забезпечені безбар’єрною інфраструктурою (83%). І лише два повністю обладнані відповідно до вимог безбар’єрності – це Професійно-технічне училище-інтернат професійної реабілітації інвалідів у Самборі та Добротвірський професійний ліцей.