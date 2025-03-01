Студенти з особливими освітніми потребами найчастіше обирають кулінарні професії

У закладах профтехосвіти Львівщини з найбільш затребуваних професій інклюзивного навчання – кулінарні професії. Про це повідомив департамент освіти і науки Львівської ОВА.

На Львівщині 99 студентів з особливими освітніми потребами (ООП) здобувають освіту у 14 закладах професійної освіти.

З найбільш затребуваних професій інклюзивного навчання такі:

кухар, кондитер;

оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, обліковець;

кравець, закрійник;

оператор компʼютерної верстки;

дизайнер;

електромонтер з ремонту у та обслуговування електроустаткування.

Головна спеціалістка департаменту освіти і науки ЛОДА Марія Васюник-Кулієва розповіла, що у 2024-2025 році збільшилась кількість дітей з ООП, які навчаються у закладах освіти Львівщини – 5152 (порівняно з 4414 осіб у попередньому навчальному році).

«Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту на інклюзивному навчанні в закладах освіти Львівської області, у 2 рази перевищує кількість осіб з ООП, які здобувають освіту в спеціальних закладах освіти. З 2016 року кількість осіб з ООП на інклюзивному навчанні у закладах освіти області збільшилася у 28 разів», – зазначає Марія Васюник-Кулієва.

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Також вона повідомила, що серед 47 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Львівської області 39 – частково забезпечені безбар’єрною інфраструктурою (83%). І лише два повністю обладнані відповідно до вимог безбар’єрності – це Професійно-технічне училище-інтернат професійної реабілітації інвалідів у Самборі та Добротвірський професійний ліцей.