НРЦ повністю змінить підхід до навчання дітей з інвалідністю

На базі Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру планують створити новий освітній осередок з дошкільним відділенням, початковою і базовою школою, а також освітньо-соціальним культурним центром. Він працюватиме як філія багатопрофільного НРЦ Святого Миколая, що у Брюховичах. 27 лютого на комісії Львівської обласної ради представили стратегію розвитку Великолюбінського реабілітаційного центру, повідомляє ЛОР. Раніше цей навчальний заклад потрапив у численні скандали через підозри керівництва та педагогів у насильстві над дітьми з інвалідністю.

«У Великому Любені планують створити освітній осередок з розвиненою мережею класів і груп, покращеною матеріально-технічною базою і новими методиками викладання. Філія надаватиме психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові, реабілітаційні послуги, в тому числі й для дітей раннього віку. У новій стратегії планують імплементувати досвід позашкільного індивідуального й інклюзивного навчання із залученням логопедів, дефектологів, психологів, реабілітологів, вихователів, іпотерапевтів та вчителів фізкультури», – повідомляє ЛОР.

Планується, що у реформованому закладі впровадять нові, сучасні корекційні методики, у тому числі унікальні для України. У цьому закладі навчатимуться учні зі Львова, Сокільників, Зимної Води, Ставчан, Оброшиного, Городка. Там організовуватимуть інклюзивні сімейні табори, екскурсії, творче дозвілля й активності.

Філія займатиметься проєктною діяльністю, налагоджуватиме співпрацю з громадськістю і міжнародними партнерами. Завдяки такій співпраці і залученню фінансування заплановані також зміни інфраструктури:

капітальний ремонт приміщення;

облаштування сучасного харчоблоку;

впорядкування території;

ремонт огорожі;

встановлення відеоспостереження;

облаштування STEM-лабораторії для проведення дослідів, створення мультфільмів, LEGO-конструювання, 3D-друку;

актовий зал пристосують для занять з акторської майстерності й для театру тіней;

реконструюють конюшню і збудують критий манеж для іпотерапії;

у спеціальних теплицях діти з особливими потребами вирощуватимуть овочі та квіти, доглядатимуть за рослинами.

Стратегію розвитку Великолюбінського НРЦ презентувала команда Наталії Цимбалюк з НРЦ Святого Миколая. Її розглянуть депутати Львівської обласної ради на сесії.