Вихователька била ученицю дерев’яною указкою та кулаками

Городоцький районний суд Львівщини виніс вирок виховательці КЗ ЛОР «Великолюбінський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр» (колишній інтернат) за побиття учениці дерев’яною указкою. Суд призначив їй покарання – громадські роботи з забороною працювати з дітьми протягом року.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, торік вихователька Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру Світлана Подусівська під час конфлікту з ученицею кілька разів вдарила дитину дерев’яною указкою по голові на плечах. Вихователька штовхнула дівчинку з інвалідністю на диван та ще кілька разів вдарила її кулаком по голові, плечах та у живіт. Відео з побиттям дівчинки оприлюднили у соцмережах, після чого за справу взялась поліція.

Щодо виховательки інтернату Світлани Подусівської порушили кримінальну справу за ч.1 ст.126 ККУ (побої та мордування), оскільки дівчинці не спричинили тілесних ушкоджень. Обвинувачена подала заяву про визнання своєї провини. Справу розглянули у спрощеному режимі.

Справу розглянула суддя Ангеліна Малахова-Онуфер, яка дослідила усі докази та визнала Світлану Подусівську винною у кримінальному правопорушенні, призначивши їй покарання – 100 годин громадських робіт із забороною працювати на посадах, пов’язаних із вихованням та навчанням дітей протягом року. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, поліція розслідує також ймовірне фізичне, сексуальне та психологічне насилля над вихованцями Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру. Директора закладу 64-річного Степана Мащака, який очолював інтернат близько 20 років, відсторонили від роботи.