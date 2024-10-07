Вихователька жорстоко побила ученицю у 2023 році

47-річній виховательці, яка побила дитину у Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, вручили підозру за побої та мордування. Про це ввечері 7 жовтня повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

«За даними слідства, вихователька у робочому кабінеті побила ученицю навчально-реабілітаційного центру. Попередньо між ними виник раптовий конфлікт, під час якого підозрювана нанесла біля десяти ударів по тілу потерпілої предметом, схожим на указку. Після того, обороняючись, дівчинка вибила з її рук предмет, яким її били. Проте жінка на цьому не зупинилась і штовхнула ученицю на диван, де продовжила бити дитину долонею», – уточнили у Львівській обласній прокуратурі.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 статті 126 Кримінального кодексу України (умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю). Вона передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські або виправні роботи. Побої, вчинені групою осіб, караються обмеженням або позбавленням волі до п’яти років.

Йдеться про інцидент у Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі, де вихователька побила ученицю, а інша її обізвала. Відео поширили у соцмережах, на нього відреагувало керівництво Львівської ОВА. Заступник голови ЛОВА Олександр Кулепін підтвердив, що інцидент відбувся у Великолюбінському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі. Виховательок відсторонили від роботи, їх звільнять. Раніше ці дві причетні до інциденту виховательки підписали листа на захист відстороненого директора інтернату Степана Мащака.

Нагадаємо, поліція розслідує мовірне фізичне, сексуальне та психологічне насилля над вихованцями Центру. Директора закладу 64-річного Степана Мащака, який очолював інтернат близько 20 років, відсторонили від роботи.