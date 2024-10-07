Вихователька била ученицю палицею та кулаками

У Львівській ОВА зреагували на відео, яке шириться в мережі, щодо побиття вихованців в інтернаті на Львівщині. Заступник голови ОВА Олександр Кулепін підтвердив, що інцидент відбувся у Великолюбінському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі (колишній інтернат), щодо якого зараз триває слідство. Що цікаво, причетні до інциденту дві виховательки є серед підписанток листа на захист відстороненого директора інтернату Степана Мащака.

На відео видно, як вихователька б’є палицею, а згодом кулаками по голові та по тілу ученицю підліткового віку. Після цього інша вихователька обізвала дівчину «скотинякою».

«Як попереднього вдалося з’ясувати, ці дві особи є виховательками навчально-реабілітаційного центру на Львівщині. Того самого центру, щодо якого зараз йде слідство. І побиття відбувається в одному з класів центру», – прокоментував згадане відео Олександр Кулепін. При цьому він гостро засудив таку поведінку вихователів закладу.

За словами Олександра Кулепіна, відео зняли у 2023 році, однак це ще треба дослідити. «У будь-якому випадку воно підтверджує нездорову атмосферу, яка склалась у закладі. Ці дві виховательки є серед тих, хто минулого тижня підписав колективне звернення на підтримку директора», – зауважив заступник голови ЛОВА. Згодом він уточнив, що згаданих виховательок відсторонили від роботи, триває процес їх звільнення.

Після появи відео у мережі департамент освіти і науки звернувся зі заявою у поліцію. «У навчально-реабілітаційному центрі працює комісія, яка встановить психологічний стан та освітні потреби дітей. Крім того, в закладі працюватиме інша комісія, яка поглиблено вивчатиме все, що зафіксували під час моніторингового візиту, та надасть фахові рекомендації. На підставі висновків комісій будемо ухвалювати рішення про подальшу долю закладу в цілому», – додав Олександр Кулепін.

У прокуратурі Львівщини поінформували, що записаний на відео факт побиття в інтернаті розслідується в межах кримінального провадження. Слідчі вже допитали 46 осіб, провели обшуки та призначили судові експертизи. Дітей, які могли стати постраждалими від насильницьких дій, перевели до іншого закладу.

Згодом голова ЛОВА повідомив, що виховательці повідомили про підозру за мордування та побиття.

Нагадаємо, скандал розгорівся у Великолюбінському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі поблизу Львова. Про ймовірне фізичне, сексуальне та психологічне насилля над вихованнями згаданої установи з боку її директора та вихователів повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Після цього місцева поліція розпочала розслідування. Директора закладу 64-річного Степана Мащака відсторонили від роботи. Він очолював інтернат близько 20 років.