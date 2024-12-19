У школі з дітьми займаються за спеціальними методиками

У Підгірцівській спеціальній школі на Львівщині випробували нову систему розвитку, виховання й освіти дітей з особливими освітніми потребами. Цей заклад став лабораторією апробації нового змісту корекційної освіти та осмислення інноваційних процесів, повідомляє обласний департамент освіти і науки.

Діти з особливими освітніми потребами мають змогу пройти реабілітацію у кабінеті ЛФК та займатися у тренажерному залі. У школі є всі умови для занять спортом.

Пріоритетний напрям для школи – це створення безпечного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами, психологічна підтримка. Спеціальна школа визначає свою місію так: «стати школою здоров’я, соціалізації особистості, впевненості у завтрашньому дні, що допоможе дітям виявити, оптимально розвинути і максимально реалізувати свій особистісний потенціал».

«Оновлені класи забезпечені мультимедійним обладнанням, гарні спальні, коридори, сучасний актовий зал, їдальня, надійне укриття, медична частина, облаштована кімната з інтерактивною підлогою, тренажерний зал, чудовий спортзал», – перелічує директорка Підгірцівської спеціальної школи Леся Вовщук.

Старшокласники мають можливість пройти курси масажистів та отримати відповідні посвідчення, у школі є кабінет масажу.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Для вдосконалення роботи з дітьми з особливими освітніми потребами школа потребує оновити трудові майстерні та укомплектувати кабінети відповідно до сучасних вимог.