Найважливішим завданням педагогів вважають розвиток кожної дитини як особистості

Початкову освіту у Львівській області вважають найкращою в Україні і найефективнішою у впровадженні НУШ. Про це повідомив директор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Павло Хобзей під час IV освітнього форуму «НУШ в дії: Самоосвітня діяльність молодшого школяра». Про це повідомили у департаменті освіти і науки ЛОВА.

«Початкова школа у Львівській області є найкращою в Україні і найефективнішою у впровадженні НУШ. Говорю це зі знанням справи. Цей успіх завдячуємо вчителям і програмам особистісно-орієнтованого навчання “Лицем до дитини” і “Крок за кроком”, які реалізовуються на Львівщині з 90-х років», – сказав Павло Хобзей під час відкриття форуму.

Начальниця управління освіти та інновацій ЛОДА Олена Урдей наголосила, що освіта має відкривати шлях до розвитку кожної дитини як особистості. Нова українська школа ставить у центр уваги учня, його інтереси, здібності й потенціал.

Завдання, які стоять перед вчителями початкової школи:

формування в учнів здатності до самостійного пізнання світу;

розвиток ініціативності,

розвиток критичного мислення,

навчити відповідальності за власне навчання,

не лише здобувати знання, а й знаходити їх застосування у реальному житті.

«Наше завдання як педагогів і управлінців – створити умови для розвитку самоосвітньої діяльності, забезпечити ресурси, підтримку й мотивацію, щоб кожен молодший школяр мав можливість розкрити свої здібності», – зазначила Олена Урдей.

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Учасники освітнього форуму дійшли висновку, що у початковій школі треба розвивати самоосвіту учнів, яка формує відповідальність, креативність, самозарадність та впевненість у своїх сильних сторонах.