Найефективнішою допомога батьків є для дошкільнят та учнів початкової школи

Батьки дуже вболівають за успішність своїх дітей і часом намагаються допомогти з домашнім завданням. Чи варто дорослим втручатися в навчальний процес, яка користь від такої допомоги, з’ясовували британські науковці. Їхні результати розповіли в НУШ.

Фахівці під час дослідження Teaching and Learning Toolkit з’ясували, що у середньому залучення батьків до навчального процесу еквівалентна приблизно чотирьом додатковим місяцям навчання. Більшу користь це приносить учням з низькою шкільною успішністю.

Залучення батьків до навчального процесу передбачає:

підходи й програми для розвитку навичок батьків, наприклад, грамотності або ІТ-навичок;

загальне заохочення батьків підтримувати своїх дітей, наприклад, у читанні чи виконанні домашніх завдань;

залучення батьків безпосередньо до навчальної діяльності дітей;

інтенсивні програми для родин у кризових ситуаціях.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

За висновками дослідників, допомога батьків більш корисна для дошкілля і початкової школи:

для дошкільнят користь від залучення батьків дорівнює 5 місяцям додаткового навчання,

для учнів початкової школи – 4 місяці,

для середньої школи – 2 місяці.

Батьківська допомога значно корисніша для опанування письма й читання, ніж для вивчення математики. Якщо батьки безпосередньо працюють зі своєю дитиною сам на сам, від цього зазвичай буває більше користі (+5 додаткових місяців).

Дослідники, однак, наголошують: залучення батьків має ризик збільшити розриви в навчальних досягненнях учнів.

Школярі, які мають труднощі з навчанням, можуть частіше просити батьків про допомогу з домашнім завданням, але батьки не завжди знайомі з найефективнішими навчальними методами. Вчителям варто продумати, яку підтримку вони можуть надати батькам, щоб забезпечити високу якість домашнього навчання. Наприклад, надати практичні інструкції із підказками, підтримкою і ресурсами для допомоги в навчанні вдома. Це може бути кориснішим для дитини, ніж просто подарувати учневі чи учениці книгу або попросити батьків допомогти.