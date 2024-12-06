Найефективнішим є домашнє завдання для учнів середньої школи

Домашнє завдання позитивно впливає на школярів, адже надає можливість навчатися самостійно, практикуючись й закріплюючи навички, проводити дослідження під час підготовки до уроків. Однак позитивний вплив від домашніх завдань неоднаковий для всіх учнів та учениць. Чи варто школярів додатково навантажувати завданнями додому, яка користь від такої роботи – ці питання досліджували британські науковці. Результати їхніх спостережень переклала НУШ.

Під час дослідження Teaching and Learning Toolkit фахівці з’ясували, що в цілому вплив домашніх завдань є позитивним як у початковій, так і в середній школі. Однак у них є відмінність: домашнє завдання в початковій школі показує меншу користь.

Якість поставлених завдань виявляється важливішою, ніж кількість роботи, яку вимагають від учня чи учениці. Коли учні витрачають на домашнє завдання більше часу, його позитивний вплив зменшується.

Дослідження свідчать, що дуже важливим є зв’язок домашнього завдання з опрацьованим у класі. Воно має бути невіддільною частиною навчання, а не доповненням. Важливо, щоб учні отримували якісний зворотний зв’язок (фідбек) про свою роботу. Завдання із цифровими технологіями зазвичай демонстрували більшу користь.

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Висновки дослідження

У початкових класах домашні завдання показують ефективність, еквівалентну трьом додатковим місяцям навчання. Традиційними є завдання з читання, відпрацювання орфографії чи лічби, але вони можуть бути й ширшими – спрямованими на формування дослідницьких навичок.

У середній школі користь від домашніх завдань еквівалентна п’яти додатковим місяцям навчання. Звичайні домашні роботи в середній школі передбачають виконання завдань, поставлених на уроках, підготовку до майбутніх уроків, курсові роботи й повторення для контрольних та іспитів.

Важливо, щоб учні зрозуміли мету домашнього завдання (наприклад, розширити знання в певній галузі чи розвинути вільне володіння певним матеріалом).

Деякі учні можуть не мати тихого місця для виконання домашніх завдань, тож школам слід розглянути, як можна підтримати таких дітей (наприклад, створення для них «клубів домашніх завдань»).