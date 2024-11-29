В Україні активно впроваджують технологію xPON, яка дозволяє під час знеструмлень користуватись домашнім інтернетом до 72 годин. Технологію вже використовують 46% українців, повідомляє «Освіторія». Для школярів – це можливість безперешкодно навчатися у період планових та аварійних відключень електрики. Щоб дізнатися, де працює ця технологія, створили інтерактивну карту інтернету під час знеструмлень.

Інтерактивна мапа показує локації у всіх регіонах України, на ній можна перевірити, чи може провайдер без електроенергії надати доступ до інтернету у будинку, де живе користувач, або поруч.

«На карті вказані номер телефону провайдера, вартість підключення та абонплата на місяць і кількість годин роботи інтернету без світла. Позначки Wi-Fi на мапі мають три кольори, які показують кількість роботи інтернету під час вимкнень: жовтий – до 16 годин, світло-помаранчевий – до 24 годин, помаранчевий – до 72 годин», – пояснює «Освіторія».

Для того, щоб Wi-Fi працював вдома під час вимкнень, треба додатково під’єднати роутер та оптичний термінал ONU до повербанку.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

хPON – це технологія передавання даних через оптоволокно, що гарантує постійну швидкість доступу в інтернет і унеможливлює збої в роботі через перевантаження мережі. Нині понад дві тисячі провайдерів України підключені до цієї технології.