Батьки і діти можуть цікаво провести разом час і без світла

Під час частих відключень електроенергії школярам слід пристосовувати свої заняття до графіків. А в період тривалих знеструмлень батькам варто подумати, чим зайняти дітей, щоб вони не нудьгували. Цей час можна використати для саморозвитку, ігор і розваг. «Ocвiтa.ua» підготувала підбірку порад корисних занять.

Розвивальні ігри

Ігри можуть зацікавити не тільки найменших дітей, але й старших школярів і їхніх батьків. Розвивальні ігри є для різних вікових категорій. Можна побавитися у прості, але захопливі для дітей ігри: «Музейні статуї», «Як змінилося слово», «Віраж».

Також можна допомогти дитині організувати рольову гру, повʼязану з певною професією, сприяючи знайомству з різними видами цікавих занять.

На час відключень електрики можна витягнути з шафи призабуті настільні ігри (до прикладу «Монополія», яка розвиває фінансову грамотність) або ж згадати забави для всіх поколінь «Камінь, ножиці, папір», «Хрестики-нулики», «Слова» чи «Міста». Вони покращать дрібну моторику й просторове мислення, поглиблять знання з географії та розширять словниковий запас дошкільняти або школяра.

Фізичні вправи

У час відімкнень світла можна вийти на свіже повітря та зайнятися будь-якою активністю. Нехай це буде звичайна прогулянка, біг, вправи на спортивному майданчику, гра у футбол, баскетбол чи волейбол. Головне, щоб дитині було цікаво і вона займалася цим не з примусу, а із задоволенням. Для цього дорослим треба правильно її мотивувати.

Навіть звичайна прогулянка рідним районом, вулицею може бути дослідницькою і пізнавальною.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Творчі заняття

У період знеструмлень можна запропонувати дітям творчі заняття, які не вимагають якісного освітлення. Це може бути ліплення з пластиліну, малювання, виготовлення саморобок, а також проведення експериментів.

Цікавим заняттям для всієї сім’ї може бути домашній театр тіней або малювання флуоресцентними фарбами, що світяться в темряві.

Музика та співи

Дорослі можуть пригадати, як малими вони навчалися у музичній школі чи відвідували хор. У сутінках вони можуть навчити своїх дітей знайомих з дитинства пісеньок або розівчити разом якусь нову.

А ще можна спробувати заграти дітям нескладні мелодії на фортепіяно, гітарі чи іншому музичному інструменті. Це принесе задоволення усім.

Приготування їжі

Ще одне заняття, яке зближує членів сім’ї, це спільне приготування їжі. Цим можна зайнятися і в період знеструмлення. Наприклад, підготувати тісто, яке поставити запікати тоді, коли з’явиться електрика. Або можна поекспериментувати нові страви різних кухонь світу.